La cruel traición de Mauricio Macri a una de sus hermanas: "Qué triste"

El ex presidente habría tenido juna mezquina actitud con una hija extramatrimonial de Franco Macri.

Periodistas de espectáculos arremetieron contra Mauricio Macri y sus hermanos por una baja actitud que habrían tenido en el pasado, con una de sus hermanas, a quien la Justicia reconoció como hija de Franco Macri tras un análisis de sangre. En medio de un debate sobre los conflictos económicos de la familia, un grupo de periodistas ofrecieron información sobre el vínculo de los Macri con una hija extramatrimonial de su padre.

"Franco tuvo un romance con María Ester De Menech, secretaria de una de sus empresas, durante un año. Alejandra De Menech es fruto de esa relación. Se dice que en su momento era un romance conocido. Cuando Alejandra nació, Mauricio tenía tres años, Gian Franco estaba en la panza y Sandra tenía un año. Po eso era extramatrimonial el nacimiento de Alejandra", explicó Diana Deglauy en A la Tarde.

El periodista Guido Zaffora se refirió a la traición de Mauricio Macri y sus hermanos a Alejandra: "Los hermanos hicieron un acuerdo, en el año 2007, cuando se hizo la repartija de herencia en vida. Los hijos matrimoniales hacen un acuerdo secreto y pusieron como condición que, si Alejandra hiciera un reclamo económico, tenía que pagarlo Franco, sin tocar su parte de la herencia".

"Qué triste que los hermanos dejen afuera a una hija legítima", comentó Matilda Blanco, en alusión a la acción de los hijos de Franco Macri. "Alejandra presentó una carta que dice: 'En mi calidad de hija, mi derecho sucesorio me corresponde por ley y no por buena voluntad de mis hermanos'", cerró Cecilia "Caramelito" Carrizo.

Esmeralda Mitre lapidó a la familia Macri

"Es hijo de mafiosos y narcotraficantes. Todos conocíamos a Franco Macri. Ahora, este hombre se quiere hacer el buenito también pero siempre va a ser de la aristocracia. Es el lugar en el que le tocó estar", expresó Esmeralda Mitre, en diálogo con C5N. "Macri no me interesa, no me interesa el PRO, no me interesa Horacio Rodríguez Larreta, no me interesa María Eugenia Vidal", continuó la hija de Bartolomé Mitre.

Además, la ex participante de Bailando por un sueño hizo alusión a sus ansias por dedicarse a la política: "Me gustaría hacer política, es mi vocación. Después no sé con quién... Estoy segura de que no lo haría con el PRO. Me gustaría hacer política con el Frente de Todos. No tengo problema en decirlo. Yo conocí al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Ojalá hubiera alguien tan culto y señor como él en el PRO, ellos son la mafia. No tienen nada que ver con el peronismo".