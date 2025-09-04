El periodista Baby Etchecopar le hizo una inesperada crítica al presidente Javier Milei.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar fue muy crítico del presidente Javier Milei, después del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno. Qué dijo en su programa de A24.

"Déjennos de hinchar las pelotas, flacos. Saquen la cabeza, que nos duele. Déjennos de payasadas, déjennos de estupideces. Déjennos de actos de 'nosotros los leones, los orcos'. Dejá de boludear, pibe, sos grande", le dijo Etchecopar al Presidente.

Luego, Baby profundizó su crítica hacia los manejos del jefe de Estado y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. "Sos grande, hermano. Aunque no parezca, sos grande. Dejá de hacerte el gladiador, no seamos tan pelotudos. Es un país en serio. Dejá de jugar. La otra que tenés impresentable, que le pagamos nosotros. 'Las piedras, los kirchneristas'. Pero están locos. Antes haber ido a patotear a los jubilados. Ustedes están locos en serio, pibe, eh. Parece que son hijos de primos, no les sube agua al tanque".

"Les digo en serio. Haceme juicio, me chupa un huevo. Pero ponete los huevos arriba de la mesa. Dejá de joder. Yo no tengo ni edad, ni tiempo, ni ganas de estar escuchando pelotudeces. No veo soluciones. Veo acto, acto, acto, acto", añadió Etchecopar.

El recuerdo del encuentro de Milei con Elon Musk

Además, Baby Etchecopar recordó el encuentro de Milei con el empresario Elon Musk, a quien le regaló una motosierra. "Lo de Elon Musk fue un papelón, pero recién arrancabas y yo todavía te tenía un voto de confianza. Con la motosierra, viste que ni te saludó. Bueno, basta, me da vergüenza ajena", señaló.