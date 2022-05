La crisis de Alejandro Fantino en América TV: qué pasa con el conductor

Alejandro Fantino atraviesa un mal momento en América TV. Tras su debut con Animales Sueltos, el conductor recibió una pésima noticia, por lo que su futuro es incierto.

Alejandro Fantino atraviesa una difícil situación. El conductor, quien el pasado lunes 9 de mayo debutó con el histórico programa Animales Sueltos, se encuentra en una crisis con América TV. Su futuro es completamente incierto de cara a lo que viene.

En el comienzo de la semana, y luego de dejar la conducción de Intratables, Fantino volvió a llevar adelante el ciclo con el que logró generar mucho revuelo en la TV argentina. Sin embargo, los resultados de su vuelta a la pantalla chica no fueron los esperados por las autoridades del Grupo América.

Tras el programa La pu*@ ama (con Flor Peña a la cabeza) Animales sueltos empezó con 1,5 puntos de rating y terminó con 2,2. En tanto, durante la transmisión del martes 10 de mayo en la que recibió al senador macrista Luis Juez, obtuvo 2,2 puntos. Sin lugar a dudas, son números sumamente bajos para lo esperado por América TV, teniendo en cuenta que los resultados son muy similares a los de Intratables.

Alejandro Fantino volvió a conducir Animales Sueltos y ya está en problemas.

Todo parece indicar que Fantino y los directivos de América TV tendrán que implementar nuevas estrategias para tratar de captar un nivel de audiencia mayor al que viene logrando. ¿Qué será del futuro del conductor?

La alegría de Alejandro Fantino tras su regreso a Animales Sueltos

Tras su debut al frente de Animales Sueltos, Alejandro Fantino manifestó su alegría por volver a estar al frente de un programa que le dio muchas alegrías a América TV: "Es un lujo total estar acá, abriendo este programa, reencontrándome con todas ustedes, en vivo. El equipo de América nos ha dado este auto".

En tanto, el conductor reconoció que no se imaginaba que dicho ciclo pudiera volver a estar en la pantalla chica: "Quiero decir dos cositas antes de arrancar, para mí es una sorpresa estar haciendo este programa nuevamente. No pensé que iba a llegar a posibilidad de hacer Animales nuevamente, me encuentro en un momento profesional donde estoy bien en este canal, estaba muy cómodo haciendo Intratables". Y agregó: "Acá estoy muy feliz de hacer Animales Sueltos, es uno de los dos o tres mojones en mi carrera".

Por qué Alejandro Fantino se fue de Intratables

Luego de mostrarse agradecido por el tiempo en el que estuvo en Intratables, Alejandro Fantino señaló que tendrá que estar al frente de otro ciclo televisivo: "Yo me estoy despidiendo hoy porque estoy volviendo con Animales Sueltos". En tanto, señaló cuándo sería el estreno en América TV: "Si Dios quiere será la primera semana de mayo".

"Me voy muy feliz porque estos pibes son tremendos, es muy fácil jugar en este equipo. No te erran ninguna pared. La producción es brillante y porque hay que juntar seis invitados por noche. Es la producción más efectiva con la que me he encontrado durante mis 27 años de carrera tanto en televisión y radio por eso este programa es un éxito y va a seguir siéndolo", agregó, con elogios hacia sus colegas y también visiblemente emocionado por la chance que Daniel Vila le brindó para hacerse cargo de la conducción de Intratables.