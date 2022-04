La contundente confesión de Dalma Maradona a días de dar a luz: "Se acabó"

Dalma Maradona sorprendió con una reflexión sobre la maternidad, a tres meses del nacimiento de su segundo bebé.

Dalma Maradona está muy cerca de dar a luz a su segunda bebé, a quien llamará Azul. La hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe anunció esta noticia en febrero de 2022, y ahora, a tres meses del gran día, hizo una confesión sobre sus deseos sobre la maternidad en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine).

Tomar la decisión de convertirse en mamá conlleva una larga serie de cosas, como la cantidad de tiempo y energía que se dispone y qué tan grande es el deseo de maternar. En el caso de Dalma, además de esta bebé en camino, ya tiene a Roma, de 3 años, por lo que es demasiado pronto para pensar en la llegada de otro hijo más. Sobre esto conversó en Mañanísima e hizo una contundente reflexión.

A diferencia de su primer embarazo, Dalma contó que con Azul se sintió muy mal los primeros meses. “Me sentí muy mal al principio. Vomitaba mucho… nada que ver con Roma. Este embarazo me pegó de otra manera, por eso me decían que era varón, pero no. Y ahora llevándola bien, por ahora me siento bien”, explicó.

Cuando la panelista Estefanía Berardi le preguntó si soñaba con tener una familia grande de cinco hijos, la hija de Maradona expresó: “No, no. La verdad que no. Me lo preguntaban mucho cuando había nacido Roma y sentía la presión de no poder decir que no, porque era una sola y siempre una hermana o un hermano está bueno. Pero ahora con Roma y Azul ya no me da vergüenza decir que no quiero más nada. Se acabó”.

Por último, Carmen Barbieri le consultó sobre la relación con su marido, más específicamente, si se siente acompañada por él durante este embarazo. En respuesta, Dalma aseguró que su esposo “es lo más” y que son como un equipo. “Algo habré hecho bien para que él aparezca en mi vida y poder formar esta familia que formamos. También lo cuido mucho, a él no le gusta aparecer, es súper reservado, pero es el mejor papá que les podía tocar a mis hijas”, cerró.

La pelea entre Dalma Maradona y Viviana Canosa

En febrero de 2022, Dalma tuvo un fuerte cruce con la conductora Viviana Canosa, quien agredió a su papá comparándolo con “El Kun” Agüero. “¡No había escuchado el descargo de @vivicanosaok defendiendo al Kun! ¡Que desagradable sos, mujer! ¡Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá se las hubieras dicho a él en la cara! Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos”, expresó en su cuenta de Twitter.

Y cerró: “Ahora se le ocurre gritar cualquier cosa en tele y decirle a un país cómo debe ser o pensar. Me parece demasiado. Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la justicia”. Al día siguiente, Canosa hizo un descargo en su programa, Viviana con Vos, y la bloqueó de las redes. En respuesta, Dalma publicó: “¡Saber que hacés todo bien es cuando te bloquea Viviana Canosa!”.