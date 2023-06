La conmocionante revelación de Mónica Farro: "Casi pierdo la vida"

La vedette uruguaya abrió su corazón en una entrevista y compartió una sincera y impactante reflexión sobre su carrera.

Mónica Farro fue una de las víctimas del escandaloso robo que se produjo en los camarines de América TV durante una de las emisiones de LAM. La vedette uruguaya fue una de las "angelitas" invitadas de la jordana y quedó envuelta en un enfrentamiento mediático con Morena Rial.

La identidad de los ladrones ya se conoció y el tema quedó en manos de la Justicia. Y si bien se trató de una situación dramática, la charrúa está acostumbrada a hacerle frente a las adversidades. Al menos así lo dejó en claro en el extenso y profundo reportaje que concedió en pasada sábado.

La vedette diálogo con Implacables, el programa conducido por Susana Roccasalvo, y entre otros temas, le preguntaron si logró ahorrar en su extensa carrera teatral. “Lo que pasa es que yo siempre mandé mucha plata para Uruguay para la familia. Yo tendría que haber comprado un departamento antes y se me ocurrió comprarlo ahora que el dólar está muy alto, entonces la plata se me fue un poco”, explicó.

“Yo estoy feliz. A mí me gusta trabajar. Estuve en tantos momentos en los que casi pierdo la vida que no me interesa pensar en el futuro", subrayó y agregó: "Hace poco tuvimos un accidente en Panamericana con mi marido y su hijo, y casi nos matamos”.

“Me interesa pensar en el hoy y yo voy día a día. No sé si está bien o si está mal, pero es como casi siempre viví", reiteró. Y cerró con una reflexión sobre los años venideros: "Obviamente, uno necesita algo para el futuro, pero no me veo ni poniéndome un gimnasio, ni casa de ropa, ni zapatos. No sé con qué me veo. Me pasa que me veo de 20 años todavía”.

Mónica Farro contó la verdad sobre el robo en LAM

Luego que salió a la luz el robo que hubo en los camarines de América TV, Mónica Farro contó en diálogo con LAM cuánto dinero le sustrajeron el día que fue como panelista invitada al programa de Ángel de Brito. Además, le dieron oportunidad de contestarle a Morena Rial, quien dio a entender que la uruguaya se prostituyó.

“Me di cuenta cuando vi que me faltaba parte del maquillaje que había llevado y el jueves cuando tenía que hacer una transferencia veo cuatro gastos altos que no eran míos”, relató la vedette. Entonces, el conductor resumió: “Te hicieron cuatro compras con la tarjeta de débito por un total de $143.451,89, una en un supermercado chino, dos en Farmacity, donde también retiraron plata y otra compra en una marca de carteras”.

“También me sacaron efectivo del monedero, me dejaron los billetes de 100 y los de 1000 se los llevaron todos”, completó Mónica y antes de despedirse le dejó una advertencia a la hija de Jorge Rial: si la influencer no le pide disculpas, le iniciará acciones legales.