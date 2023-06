El desagradable ataque de More Rial a Mónica Farro en vivo: "Chupar una p..."

Morena Rial fue interceptada por el móvil de LAM y se mostró completamente sacada contra todo el staff del programa de Ángel De Brito. El ataque en pleno vivo contra Mónica Farro que generó tensión en la nota.

Morena Rial desbarrancó en pleno móvil en vivo de LAM, luego de que la hayan acusado de haberse robado dinero y pertenencias de los camarines tras la entrevista que le hicieron. La hija de Jorge Rial se calentó con todo el equipo del ciclo de Ángel De Brito y apuntó contra Mónica Farro con un comentario repudiable.

Mientras Morena Rial se retiraba de los estudios de A La Tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco, el movilero de LAM fue directo a entrevistarla para tener su derecho a réplica por haber sido la primera sospechosa en robar plata a panelistas. "Prefiero no hablar, te agradezco de mil amores. Tengo a mi nene mal, me tengo que ir", lanzó.

En ese momento, el notero le explicó que nadie la acusó y ella aseguró que sí con una chicana hacia Mónica Farro, quien sufrió el robo de su tarjeta de crédito con una compra de más de 200 mil pesos. "Tengo más plata yo que ella en la tarjeta. No tengo ganas de hablar, no tengo ganas de darte una nota. Si querés me mandás un mensajito y hablamos, es tan corto como eso", señaló con tono soberbio yéndose de los estudios de América TV.

Sumado a eso, confirmó que no le va a dar nunca más notas a LAM por el escándalo que se desató. "Ya está. Tengo más plata yo en la tarjeta de débito que alguien que se tenía que ir a chupar una p... por plata a Bahía Blanca. Mi amor... disculpame ¿Querés pasar la nota? Pasala", soltó de manera insólita mientras el notero se tapaba la boca por el comentario. En el cierre de la entrevista, habló del viaje de su padre a Madrid. "Que no le pase nada porque a Madrid no viajo", sentenció.

Jorge Lanata analiza una drástica medida contra Morena Rial: "Batalla legal"

Jorge Lanata quedó implicado la escandalosa pelea entre Morena y Jorge Rial. El periodista cuestionó el raid mediático de la joven influencer en su programa de radio y ella anunció que lo iba a demandar. Y ahora se sumó al conflicto Elba Marcovecchio, abogada y esposa del operador del Grupo Clarín.

"Me parece que es abusivo, que está mal, esto del alquiler es extorsivo claramente. ‘Me dejó de pagar el alquiler y vengo a hablar’, ¿qué te pasa?", lanzó el conductor. "¿Te sentís defraudada con tu padre? Hablá con tu padre. No tenés por qué contarle eso a millones de personas", agregó durante su ciclo de Mitre.

Pero la intervención de Lanata causó malestar en More y le salió con los tapones de punta, al punto que insinuó que los periodistas se pagan para defenderse. "¿Ahora lo defiende? ¿Ellos no se habían peleado? ¿Se estarían pasando un sobre de plata para defenderse entre ellos? ¿Qué está pasando?", dijo la hija del conductor de C5N en Socios del Espectáculo. "Jorgito mi amor, estuviste a punto de morirte vos también, fíjate un poco en tu vida. Nadie extorsiona a nadie, no tengo por qué hacerlo, la verdad es la verdad", agregó.

No conforme con el cruce mediático, Morena hizo un impactante anuncio a través de Instagram: "Por las calumnias expuestas por el Sr. Lanata, solicité a mi abogado Alejandro Cipolla iniciar acciones legales". Cipolla también es su representante legal en la demanda que presentará contra su padre por forzar su internación en un neuropsiquiátrico hace algunos años.