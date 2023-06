Ya saben quién es: robaron de todo en el estudio de LAM en América TV

Se vivió una situación sumamente tensa en el que robaron muchas pertenencias del estudio de LAM, programa conducido por Ángel De Brito, La incertidumbre por el hecho y quién es el primer sospechoso.

En América TV ocurrió una situación polémica que despertó todo tipo de reacciones en el mundo del espectáculo. Se trata del robo de varias pertenencias a panelistas de LAM, el programa que conduce Ángel De Brito, por lo que están en plenas averiguaciones para ver quién fue mientras hay denuncias de por medio.

El martes 6 de junio fue una fecha crucial en los integrantes de LAM, teniendo en cuenta que tuvieron el testimonio de Morena Rial, quien viene estando en los distintos programas de espectáculos para contar su historia con su padre Jorge. Sin embargo, en paralelo tuvieron que abocarse a otra cuestión un poco más polémica ya que robaron en los camarines.

Marcela Feudale, Mónica Farro y Estefanía Berardi fueron las víctimas de un robo que sorprendió a todos. El periodista Lío Pecoraro, panelista de A La Barbarossa, el ciclo de Georgina Barbarrosa por Telefe, brindó detalles en su cuenta oficial de Twitter y levantó las sospechas sobre quien podría haber sido la autora de este hecho.

Si bien la misma jornada también fue invitada Luisa Albinoni, Morena Rial fue la única que pidió a la producción ir a los camarines y es la sospechosa más contundente. "Tres panelistas usaron el mismo camarín, una invitada pidió prestado y le dieron el mismo. Al rato desaparecieron las cosas", indicó Pecoraro.

Mónica Farro una de las damnificadas y quien ya radicó la denuncia correspondiente, sufrió el robo de su tarjeta de crédito donde gastaron más de 200 mil pesos. Además, también desaparecieron maquillajes y dinero en efectivo. En pleno vivo por América TV, entre las panelistas dejaron en claro que ya saben quién fue pero no lo quieren decir. "No vamos a acusar y no vamos a nombrar a nadie porque no tenemos las pruebas, pero todos internamente sabemos quién fue. No es nadie del canal", sostuvo Berardi. "Por suerte andan bien las cámaras y están bien ubicadas y se vio lo que se vio", agregó Marixa Balli. "Bueno, pero no lo vamos a decir", acotó la joven periodista

La fuerte confesión de Nazarena Vélez que descolocó a todos en LAM: "Todo me da asco"

Nazarena Vélez se cansó y salió con los tapones de punta en LAM por una situación personal ocurrida años atrás que involucra a una figura del espectáculo. La panelista que trabaja en el programa de espectáculos que conduce Ángel De Brito por América TV expresó sin tapujos su enojo en pleno vivo y se generó un momento de tensión.

En LAM se hicieron eco del tuit viral de Fede Bal, quien expresó en su cuenta de Twitter algunos detalles del contexto en que lo hizo. Es contra él que Nazarena Vélez no pudo ocultar su enojo, teniendo en cuenta que el hijo de Carmen Barbieri estuvo en pareja con Barbie Vélez, hija de la panelista, en una relación que no terminó de la mejor manera.

"A mí, me da asco. Él me da asco, todo me da asco porque me remueve cosas dolorosas y me da un cierto rechazo", lanzó Nazarena con notable furia. "Y me parece hasta una burla para todas las personas a las que le hizo daño. Decir ‘y sí, soy drogadicto, golpeador’ me da asco y rechazo", agregó.

Allí tanto De Brito como las panelistas comenzaron a indagar sobre sus dichos. "Está muy bien que se trate. Lo que dice no es gracioso. Yo lo borré pero cuando habla de violencia, no lo borré un carajo. Yo lo detesto y no lo puedo pilotear, pero repito, está bueno que se trate", sostuvo.