Brilló en El Trece con Tinelli y pasa un mal momento económico: "La plata se me fue"

Una figura de la televisión reveló su calvario en una reciente entrevista. Se trata de una exparticipante que brilló en el Bailando por un Sueño, clásico programa que se transmitió en El Trece.

Una icónica exparticipante de Bailando por un Sueño hizo un fuerte descargo sobre el mal momento económico que atraviesa. La bailarina que formó parte del ciclo que Marcelo Tinelli condujo durante más de una década en El Trece causó conmoción con su contundente descargo y reveló cómo maneja su situación.

El escándalo de Morena Rial en relación a las acusaciones de robo a Estefanía Berardi, Marcela Feudale y Mónica Farro tras su visita a LAM pusieron a la vedette en el centro de la escena mediática nuevamente. De esta manera, Farro acudió al ciclo Implacables y se refirió a la compleja situación que vive con el dinero desde hace un tiempo.

La exparticipante de Showmatch, ciclo que volverá en julio a la pantalla de América TV de la mano de Tinelli, se refirió a una reciente compra de un inmueble que hizo tambalear su estabilidad financiera. "Lo que pasa es que yo siempre mandé mucha plata para Uruguay para la familia. Yo tendría que haber comprado un departamento antes y se me ocurrió comprarlo ahora que el dólar está muy alto, entonces la plata se me fue un poco", relató Mónica Farro.

"Yo estoy feliz. A mí me gusta trabajar. Estuve en tantos momentos en los que casi pierdo la vida que no me interesa pensar en el futuro. Hace poco tuvimos un accidente en Panamericana con mi marido y su hijo, y casi nos matamos", agregó luego en alusión a otro suceso difícil en su vida que la marcó como persona.

Finalmente, Farro señaló cómo lleva su presente: "Me interesa pensar en el hoy y yo voy día a día. No sé si está bien o si está mal, pero es como casi siempre viví. Obviamente, uno necesita algo para el futuro, pero no me veo ni poniéndome un gimnasio, ni casa de ropa, ni zapatos. No sé con qué me veo. Me pasa que me veo de 20 años todavía”.

La pelea de Mónica Farro y Morena Rial

Después de ser acusada de haber robado a Berardi, Feudale y Farro en LAM, debido a que a estas tres personas les faltaron sus tarjetas de crédito el mismo día en que la hija de Jorge Rial fue como invitada al programa, Morena se defendió. La joven aseguró que no tuvo nada que ver con esa situación y lanzó fuertes declaraciones sobre Farro, en alusión a que la vedette se habría prostituido. Ante esta realidad, la exfigura de Showmatch se mostró indignada y dijo que, si la influencer no le pedía disculpas, le iniciará acciones legales.