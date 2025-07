La confesión íntima de Mirtha Legrand que descolocó a Beto Casella en El Trece: "Soy linda desnudita"

La confesión íntima de Mirtha que descolocó a Beto Casella en El Trece.

Beto Casella estuvo como invitado de Mirtha Legrand el pasado sábado de La Noche de Mirtha (El Trece) y ante todos los comensales se animó a piropear a la conductora. Pero lejos de rehusar a los halagos, "La Chiqui" recogió el guante y le contestó con una acidez que el conductor de Bendita TV no se imaginaba.

Todo empezó cuando Mirtha Legrand llevó de invitados a Diego Ramos y Adabel Guerrero para hablar de la obra Sex, viví tu experiencia y no pudo ocultar su pudor ante la propuesta, negándose a ir al espectáculo. "Me da vergüenza", sostuvo Mirtha esgrimiendo las razones por las que no iría al exitoso show de José María Muscari. Y aunque la conversación viró a otros temas, el conductor Beto Casella volvió a llevar a Mirtha Legrand al plano íntimo y reveló que en la producción de Bendita TV (El Nueve) hay hombres que desearían estar con la actriz nonagenaria.

“¿Vos viste alguna vez un meme tuyo? Porque hacen memes tuyos, composiciones con un cuerpo espectacular en bikini y tu cara”, le preguntó Beto Casella a Mirtha Legrand. La conductora no ocultó su mirada de sorpresa y lanzó: “Esa no soy yo. Inteligencia artificial”. Y segundos después contestó a los piropos de Casella: “Yo soy linda desnudita, pero no me gusta mostrarme”. Las declaraciones de la actriz despertaron las risas de toda la mesa y Beto Casella pidió que hagan placas de los fogosos dichos.

Mirtha Legrand, una diva total

El momento no tardó en hacerse viral y fueron muchos los usuarios de redes sociales que reaccionaron con humor al pícaro comentario de Mirtha Legrand ante la seguidilla de halagos de Beto Casella. En su etapa de actriz de cine, Mirtha Legrand protagonizó algunas comedias románticas con momentos de erotismo que ocupan un lugar importantísimo en su carrera y en la historia del cine argentino. Durante julio, el MALBA dedica una retrospectiva a la diva y conductora con varios de sus filmes más conocidos y algunas rarezas.