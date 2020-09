Marcelo Bonelli descolocó a Jimena Grandinetti, tras repasar las novedades de Cantando 2020, con una declaración confesional. El conductor dejó sin palabras a la periodista de espectáculo en vivo en Arriba Argentinos al reconocerse "partidario del amor libre".

Bonelli tomó partido, tras el informe de Cantando, y alentó a Gladys "La Bomba Tucumana". "La Bomba es increíble. Tiene mucha garra. Viste que Moria le dijo que no criticara a Lana, que es la vestuarista que haces esos vestuarios impresionantes del Bailando también. Me parece bien que Moria se ponga firme y le ponga límites. Ojo", agregó Grandinetti.

Marcelo reconoció que "además todo viene bien para la pelea ahí. cualquier cosa". "Los bizarros viven de eso. Lo que te quería decir es que Alex Caniggia no cantó tan mal, le doy la derecha a mi amigo Oscar Mediavilla. Me sorprendí. Cantó Un Estate Italiana, la canción del Mundial 90, y tuve miedo que destruya la canción, pero muy bien", reconoció Jimena.

El conductor agregó terminante que es "la mejor canción de los mundiales". "Última cosa, que ya sé que nos tenemos que ir a la pausa. ¿Qué pensás del amor libre?", consultó la columnista.

Bonelli reconoció al aire, sin ponerse colorado, que "me gusta. Soy partidario del amor libre". "Ah, like, me gustó Así nos vamos a la tanda", cerró el momento Jimena.

Marcelo retomó la posta despidiéndose: "Nos vamos a la pausa. Ahora viene Mariana Mactas con Nuestra nueva vida, su nueva sección".

Los trolls macristas explotaron contra Marcelo Bonelli

Marcelo Bonelli nuevamente es tendencia en las redes sociales y es gracias a los trolls macristas. Pero no es de los temas más hablados por elogios a su tarea como periodista, sino todo lo contrario. El círculo de seguidores de Mauricio Macri más radicalizado estalló en insultos e ironías contra el conductor por pedir moderación.

Si bien el enojo en las redes contra el periodista solía apuntar a las ridículas encuestas que realiza desde las redes sociales, como la de hoy que preguntaba sobre el autoallanamiento de Mauricio Macri, en esta ocasión se relacionó a una frase que dijo en su programa por Radio Mitre.

“No usemos la palabra catástrofe. Ya los datos de la realidad son muy complicados. Tenemos que ser moderados”, deslizó el periodista económico, y los trolls macristas no lo soportaron. Al instante, volvieron su nombre una tendencia en Twitter con mensajes de crítica y hasta con algunos insultos.