La China Suárez y su inesperado romance con un jugador de la Selección Argentina

Ángel de Brito confirmó en LAM que Rodrigo de Paul estuvo metido en el Wandagate: ¿qué pasó entre él y "La China" Suárez?.

Rodrigo de Paul fue uno de los hombres famosos que se vio involucrado en el Wandagate, la polémica entre “La China” Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi. Según versiones que circularon, Suárez no solo le habría mandado videos a Icardi sino también a otras personas, entre ellas, a de Paul. Ahora, lo confirmaron en Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Justo después de este rumor, y de otro que lo vinculó con Tini Stoessel, surgió uno nuevo: que Rodrigo se separó de su esposa y madre de su hija, Camila Homs, tras el escándalo con “La China”. Esto también fue confirmado en LAM por Ángel de Brito, quien aseguró que, aunque hasta ahora no lo blanquearon públicamente, lo harán muy pronto.

“Ahí está Rodrigo De Paul, con muchos rumores alrededor, y la exmujer”, comenzó de Brito. “Ellos nunca salieron a aclarar para la prensa que se separaron”, añadió una de las panelistas, a lo que él respondió con convicción: “Ya va a pasar”.

“Ella está acá hace bastante tiempo viviendo. Me la crucé el otro día caminando en Puerto Madero con la nena y el bebé en el carrito”, sumó Caro Molinari. “Sí ella está acá hace meses, se volvió. Él estaba en los famosos chats del Wandagate, fue uno de los que aparecía mencionado”, cerró el conductor.

¿Qué dijo Rodrigo de Paul sobre los rumores de romance con “La China” Suárez?

Por su parte, el futbolista de la Selección desmintió todo, en diálogo con La Primera, de Crónica HD. “Rodrigo, te metieron en todo este quilombo. ¿Qué pasó?”, le preguntó el periodista Flavio Azzaro. “Flavio querido, sí, boludo. Se volvieron locos. No la vi en mi vida a ‘La China’, no sé quién dijo eso”.

Además, juró por su hija que era todo mentira. "Amigo, por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada, no entiendo de dónde. Me da bronca por Cami, boludo, mi mujer. Se come este garrón, pobrecita. Pero bueno, ya está. No me meto, mañana se olvidan, seguro”.

En cuanto a la relación de Rodrigo y Camila, primero se mostraron distanciados y a las semanas subieron fotos en sus redes sociales juntos en una celebración por Navidad. Resulta que, además de lo de “La China”, también se dijo que pasó algo entre él y Tini. Justo después de ese rumor, ella dejó de seguir a Stoessel en Instagram, lo cual elevó todavía más las sospechas.