La China Suárez deschavó a Cabré al revelar una fuerte interna por su hija: "No me va a dejar"

La actriz se pronunció sobre la participación de su hija Rufina en uno de sus videoclips y reveló cuál fue la postura de Nicolás Cabré al respecto. "La China" Suárez estrenó una nueva canción junto a Rusherking.

Eugenia "la China" Suárez se refirió a la presencia de su hija Rufina en su nuevo videoclip musical y dio a conocer la reacción de Nicolás Cabré. La exmiembro de los Teen Angels se mostró emocionada por su presente artístico y por ver a la mayor de sus hijas ser parte de su proyecto artístico.

"Ay, está mi Rufita, ¡la amo! Es como un plano angelical el que le hacen. No es porque sea mi hija, se me cae la baba, pero es verdad. Y yo la puse a prueba porque, obviamente, le pedí autorización a Nico. Él está en México, se fue a dirigir, y lo llamamos por Facetime dos días antes. Y Rufi me decía ‘no, má, no me va a dejar’, y yo le respondí ‘vas a ver que sí’", comenzó su descargo Suárez en diálogo con Fernando Dente en su ciclo de América TV.

Suárez se refirió a la faceta artística de su hija y agregó: "Nico empezó desde muy chiquito y me había dicho que esperemos a que Rufina sea más grande, a ella le gusta esto, hace los challenges, tiene su cuenta en TikTok privado con sus bailes y sus cosas, mi japonesita”.

"Y bueno, lo agarramos a Nico en un re buen día, le mandamos un beso. Él me dijo ‘a ver, pásame con Rufi’. Ahí le preguntó si realmente tenía ganas de hacerlo y ella le contestó ‘sí, papá, ´por favor’. Y bueno, listo, le dijo que sí", concluyó la protagonista de películas como Los Padecientes y Abzurdah.

"La China" Suárez, conmovida por la madurez de su hija

La actriz que comenzó su carrera cuando era una niña, al igual que Nicolás Cabré, y reflexionó sobre el profesionalismo de Rufina al trabajar en su videoclip. "Ya está más grande, ya decide. Tiene 9 años, no es que es un bebé. Después lo llamé a Nico y le dije ‘no sabés lo en serio que se lo tomó, no se movió de su posición’. Me hizo acordar mucho a mí cuando era chiquita y mis papás me dijeron ‘nos dimos cuenta de que esto es realmente lo que te gustaba porque no es que a las 2 horas te querés ir’. Es tediosa una filmación, son muchas horas, había lluvia y ella estaba feliz de la vida", cerró la artista que comenzó su carrera con Cris Morena.