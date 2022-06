La China Suárez blanqueó sus deseos a futuro: "Está muy pegado Rusherking"

"La China" Suárez habló sobre sus proyectos y sueños más grandes junto a Rusherking, con quien comenzó una relación recientemente.

“La China” Suárez habló sobre sus proyectos a futuro con Rusherking, con quien confirmó su relación hace apenas unas pocas semanas. Mientras transitan los comienzos de su romance, la exestrella de Casi Ángeles fue consultada sobre sus planes y sueños con su nuevo novio.

Desde que confirmaron su relación, se rumorea que “La China” y Rusherking podrían tener proyectos artísticos juntos, especialmente porque Suárez lanzó su carrera como cantante justo al mismo tiempo que comenzó su vínculo con el músico. En medio de las especulaciones, la expareja de Benjamín Vicuña rompió el silencio.

Recientemente, “La China” fue a ver a Rusherking a su primera presentación en el Luna Park. Es por esto que muchos de sus seguidores se preguntaron si alguna vez se subirían juntos al escenario. A la salida del concierto, una movilera de Socios del Espectáculo (El Trece) le preguntó cómo está su carrera musical y qué temas se vienen. En respuesta, Suárez explicó que su camino por la música viene “muy bien” y que planea avanzar “de a poquito, muy tranquilo”.

Acto seguido, la notera le hizo la pregunta que todos sus fanáticos querían saber: “¿Se viene un feat con Rusher?”. “No, todavía no. Está muy pegado Rusher”, contestó “La China” con una leve risa, mientras se alejaba de las cámaras. Por su respuesta, se podría interpretar que la pareja de artistas estaría abierta a hacer un dueto en el futuro, aunque no en este momento.

La palabra de Mery del Cerro sobre su amistad con “La China” Suárez

Recientemente, Mery del Cerro, quien mantiene una amistad con “La China” desde hace muchos años, habló sobre su vínculo al día de hoy. Desde que salió a la luz el Wandagate, el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y “La China”, se rumorea que Suárez se distanció de su grupo de amigas, en el que estaban Zaira Nara, hermana de Wanda, Gimena Accardi y Mery.

Al ser consultada al respecto en el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez), Del Cerro respondió: “No voy a hablar de nada en particular porque es entrar en algo que no tengo ganas de entrar. Cada uno pasó por momentos difíciles y no es fácil. Pero sí, obvio, es amiga. Hace un montón de años que es amiga”.

En este sentido, explicó que siempre fue muy amiga de “La China” y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy, pero que es cierto que no se ven tan seguido. “Por ahí no comparto tantas cosas de la diaria, pero porque ella tiene diferentes tiempos, porque no vivimos tan cerca, pero yo no tengo ningún problema ni estoy enojada ni peleada con nadie. Yo divido las cosas, no hablo con nadie de otra persona y no me gusta que me hablen mal de otra persona, me manejo así”, cerró.