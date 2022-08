La caliente propuesta de Flor Peña a Migue Granados: "Un jeropa"

Migue Granados sorprendió a Florencia Peña al revelar que es consumidor de su contenido erótico y la actriz le hizo una sugerente propuesta.

Florencia Peña le hizo una propuesta hot a Migue Granados, luego de que el comediante revelase que es consumidor de sus videos eróticos en la plataforma Divas Play. "Yo me ofrezco, lo que pasa es que voy a quedar como un jeropa", indicó el hijo de Pablo Granados.

Invitado a LPA (América TV), Migue Granados respondió "las rapiditas" de Flor Peña -un ping-pong de preguntas y respuestas- y le hizo un fuerte reproche: "Me hiciste pagar Divas Play y no hay nada para ver". Tras la confesión del comediante, la actriz respondió con un seco y entrecortado: "Bueno, charlémoslo". "Una vez yo estaba en mi casa tranquilo y vi una historia tuya cuando todavía no te habían censurado el Instagram. ¿Querés ver más?’ Sí. ‘Apretá el link’, apreto el link... me pide los 16 dígitos de la tarjeta... y ya estaba ahí, medio embobado, bueno, los pongo”, comentó Migue.

“Y yo quería ver más de lo que hay. Hasta lo hablé con mi mujer: Flor Peña me cagó”, remató el comediante, provocando la risa de la conductora. Tentada, Flor Peña le retrucó: “¿Sabés cuál es la frustración? Cuando hay demasiada expectativa”. Picante, Migue le respondió: “Pero la expectativa es ‘¿Querés ver más? Fueguito, fueguito, fueguito’”.

La propuesta hot de Flor Peña a Migue Granados

Sin renunciar a su estilo, Flor Peña le consultó a Migue Granados que le gustaría ver en Divas Play y le preguntó en qué se sintió estafado, obteniendo una sincera respuesta: “Que los videos duren más. Dos minutos y un poquito más. Yo me ofrezco, lo que pasa es que voy a quedar como un jeropa”.

"¿Harías uno conmigo?", le preguntó la conductora, no achicándose por las acusaciones y reclamos del humorista que actualmente conduce el podcast La Cruda. Entre chistes cruzados, Granados soltó un pícaro: "¿Querés que te bajen los suscriptores?". "Ojo que el humor garpa", deslizó Peña, logrando que el momento culminase en risas y "palitos" íntimos.