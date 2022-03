La bronca de Pampita en El Hotel de los Famosos, de El Trece: "Le molesta"

Se conoció que Carolina "Pampita" Ardohain está molesta con algunos participantes de "El Hotel de los Famosos", nuevo programa de El Trece. Qué fue lo que pasó con la conductora y qué reclama.

Carolina "Pampita" Ardohain llevará adelante El Hotel de los Famosos, nuevo programa por el que El Trece apuesta para levantar los números del rating. Pese a que falta tan sólo una semana para el inicio del ciclo, ya se conoció que la conductora se encuentra "molesta" con algunos de los participantes.

En una entrevista que le concedió a La Once Diez/Radio de la Ciudad, Gabriel Olivieri -nuevo gerente del reality que también trabaja en el Four Seasons- dio detalles de cómo ve a Pampita en su rol de presentadora. "Ella está como siempre con una sonrisa, pero es bravísima e irónica. Yo le conté que tenía un problema con alguien y ella indignadísima me decía 'vos los tenés que hacer trabajar igual'''.

Asimismo, Olivieri dejó en claro qué es lo que más le da bronca a la modelo: "A Pampita le molesta que los famosos no trabajen". Y hasta reveló una charla que mantuvo con ella: "Esto es una infidencia total, pero me contó que en el Bailando le molestaba muchísimo la gente que no ensayaba". En tanto, indicó: "Y comparaba que su hermano dentista pasa parado 11 horas para pagar su sueldo, entonces si se van a ganar ese premio, tienen que trabajar muchísimo los famosos".

Pampita es una conductora muy exigente en "El Hotel de los Famosos".

Cuál es el participante que más le sorprendió al gerente de El Hotel de los Famosos

De acuerdo a lo que señaló Gabriel Olivieri, gerente de El Hotel de los Famosos, Alexander Caniggia es el famoso que más lo sorprendió porque admitió que "tenía muchísimo prejuicio" sobre él. "Lo tengo que confesar, y él es amoroso, me cae súper, súper bien".

De todas formas, Olivieri resaltó que Alex "es caprichoso. no le cae bien alguien y no me quiere hacer la cama. Pero yo lo obligo, lo quiero mucho, pero peleamos mucho".

Los participantes de El Hotel de los Famosos, confirmados por Pampita

Silvina Luna

Alex Caniggia

Militta Bora

Rodrigo Noya

Majo Martino

Imanol Rodríguez

Sabrina Carballo

Leo García

Lissa Vera

Walter Quejeiro

Matilda Blanco

Chanchi Estévez

Kate Rodríguez

Martín Salwe

Melody Luz

Pato Galván.

De qué trata El Hotel de los Famosos

El hotel de los famosos consiste en un reality en el que participarán varios famosos de la TV argentina. La idea es que los concursantes convivan encerrados durante varios días en un hotel. "Va a haber desafíos de fuerza, grupales, de estrategia y de ahí se va a armar semana a semana quiénes son los huéspedes y quiénes van a ser del staff que agasaje a esos huéspedes", contó Pampita. En ese sentido, la conductora ejemplificó: "Unos van a estar tomando sol en la pileta y otros, limpiando los cuartos. Unos haciendo la comida y otros van a estar disfrutando de un masaje".

Según reveló Marina Calabró hace algunas semanas, El Hotel de los Famosos "se va a grabar durante 4 meses" y los 16 participantes tendrán un jugoso salario por tan sólo formar parte del programa. Cada uno de los y las participantes de El Hotel de los Famosos tendrán una visita "higiénica" durante el encierro. La misma se llevará a cabo cada domingo, en donde podrán recibir a la persona que quieran para tener relaciones. En tanto, contarán con la posibilidad de usar el celular para generar contenido en sus redes sociales, aunque tendrán prohibido leer lo que sucede en el exterior.