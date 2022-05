La anécdota de Emilia Attías con una figura de Hollywood que ignoró: "No lo registré"

La actriz estuvo en el programa de Germán Paoloski y contó un gracioso momento que vivió tiempo atrás.

Emilia Attías fue invitada al programa No Es Tan Tarde (NETT) conducido por Germán Paoloski por Telefé. Allí recordó una particular anécdota que la involucra a ella y a un actor de Hollywood que protagonizó una de las películas más míticas.

"En Hollywood se pierden. 'Paro un auto' dijo Emi. ¿Y quién baja del auto?", relató el conductor sobre la secuencia que vivió la actriz con Chris Hemsworth, quien inmortalizó el personaje Thor. "Estaba un poco asustado cuando lo encaré", añadió Emilia.

"La gente se pregunta ¿¡'cómo tenes tanto toor?!'", bromeó Paoloski en su clásico juego de palabras. Inmediatamente, la ex Casi Ángeles tomó la palabra para contar la situación: "Me lo crucé y me acuerdo que estábamos perdidos de noche en las colinas de Beverly Hills y de repente mi productor me dice 'no pará que se metió un pibe al auto'".

La actriz continuó la anécdota y dijo que el encuentro fue un tanto brusco por el apuro de encontrar una salida del lugar, y detalló: "El tipo estaba lleno de bolsas de supermercados porque tiene mil hijos, era su carita y todas bolsas, y me miró medio frekeado y dije '¿qué le pasa?' Piensa que le voy a hacer algo".

Cuando el actor la vio se relajó ya que solo lo buscó para decirle que estaban perdidos. "Le explico y le digo 'estamos perdidos ¿cómo hacemos para bajar acá?' Es un laberinto ese barrio", agregó. Al mismo tiempo, Germán se sorprendió por estar solo sin guardaespaldas.

"Salió de una casa y se metió en el auto", le respondió, y describió la reacción de su productor que sí se había dado cuenta a quién se habían encontrado: "'¿Qué te pasa?', le digo. ¡No registré nada! Igual jamás le hubiera pedido una foto", expresó.

"Qué increíble, mirá vos...", contestó Paoloski en el cierre de la charla publicada por el conductor a través de su cuenta de Instagram. "Quién pudiera encontrárselo"; "Cosas que no te van a pasar en tu pu... vida", fueron algunos de los comentarios de los seguidores del programa al respecto de la situación.

