La amenaza de Mica Viciconte a Fabián Cubero: "Si se hace el vivo"

Mica Viciconte le tiró un palito a Fabián Cubero en televisión y le hizo una fuerte advertencia.

Mica Viciconte le hizo una fuerte advertencia a Fabián Cubero, con quien mantiene una relación desde 2017 y con quien acaba de traer al mundo a su primer hijo, Luca Cubero. La influencer lanzó fuertes declaraciones.

La exparticipante de MasterChef Celebrity y Cubero se muestran muy unidos y felices en sus redes sociales, especialmente en este momento de su vida en el que están disfrutando de su bebé recién nacido. Sin embargo, Viciconte aprovechó una oportunidad en televisión para tirarle un palito.

La situación ocurrió durante la transmisión de Ariel en su Salsa (Telefe), el programa de cocina de Ariel Rodríguez Palacios en el que Mica trabaja como panelista. En este episodio, Ariel contó con un asistente de cocina, "El Mini". Cuando el conductor notó que su ayudante no estaba del todo alegre, le preguntó: "Está serio hoy. ¿Lo llamaron de su casa? ¿Le mandaron un mensaje?".

El asistente contestó que no con una leve sonrisa y Mica bromeó: "Para mí lo retaron. Yo directamente ya me hubiese separado". "¡Drástica!", le respondió Palacios entre risas y con un gesto de sorpresa. Sin embargo, la influencer no se avergonzó de su postura y le advirtió a Cubero: "¡Pero no! Si se hace el vivo con otra, olvidate. Te cambié la cerradura, simple".

La fuerte acusación de Mica Viciconte contra Nicole Neumann

Después del anuncio público de Nicole Neumann anunciando que tenía coronavirus, Viciconte publicó un furioso descargo en sus redes sociales sobre las personas que dan positivo y no se cumple con el aislamiento. A pesar de que no nombró a Nicole explícitamente, quedó más que claro que se refería a ella. Además, la acusó de haber puesto en riesgo a su bebé.

En el posteo, la actual pareja de Cubero expresó que “la irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones". "Un acto de irresponsabilidad es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacia sí misma o hacia los demás”, observó.

"Si sabías que te sentías mal por lo menos hubieses avisado ese mismo días y no exponías a nadie, y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es por mi esto, sino a todos los que pones en riesgo", cerró la mediática. En respuesta, la modelo publicó en sus redes una frase haciendo alusión a la actitud de Viciconte: "Aunque sientas que tu odio se justifica, sigue siendo odio y continúa ensuciando tu alma".