La amante de Gago: quién es la mujer con la que habría engañado a Gisela Dulko

Una panelista reveló información exclusiva sobre la interna de los deportistas. Fernando Gago y Gisela Dulko se casaron en 2011.

Cinthia Fernández deschavó cuál fue la causante de divorcio entre el ex futbolista Fernando Gago y Gisela Dulko: una infidelidad del deportista. La panelista de televisión dejó en claro que la ex tenista habría encontrado en una situación comprometida a su entonces esposo y, por ese motivo, comenzaron los trámites de divorcio. En su descargo, la bailarina reveló detalles inusitados sobre el conflicto, incluido el nombre de la tercera en discordia.

“Hace mucho que están juntos, se casaron hace diez años. Ella tiene 36 y él, 35. Tienen tres hijos. Él es jugador de fútbol pero siempre tuvieron bajo perfil. Ellos son Fernando Gago y Gisela Dulko”, comenzó su descargo la ex pareja de Matías Defederico y así expuso los conflictos maritales de la famosa pareja de deportistas que tiene tres hijos en común: Mateo, Antonella y Daniele.

La tercera en discordia sería una mujer llamada Verónica Laffitte, quien tenía trato con ambos. “Los habría encontrado en su propia casa, en su propia cama. Abrió la puertita y estaba Fernando Gago con esta chica. Todo esto transcurre entre el barrio Los Castores y el colegio Northfield. Sus hijos iban ahí y ahora ella los cambió a un colegio de San Isidro”, continuó la panelista de LAM.

“Se confirma que, de parte de Gisela, comenzaron las conversaciones para iniciar el divorcio, no es que va a haber una reconciliación. Capaz la haya, nunca se sabe, pero la postura de Gisela no es esa. Ella está destruida, la está pasando muy mal. Se mudó de su casa”, sumó Fernández y remató: “También confirmé de manera legal que ella abrió la puerta y los encontró en su cama haciendo el amor. Lo peor de todo es que eran muy amigas entre ellas y las familias, si bien hace dos años que se conocieron iban juntos para todos lados”.

