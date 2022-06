La advertencia de Melody Luz a la producción de El Trece: "No sé si pueda"

A poco tiempo de culminar El Hotel de los Famosos, Melody Luz lanzó un importante aviso hacia la producción de El Trece. Qué le pasó.

Melody Luz transita sus días más difíciles dentro de El Hotel de los Famosos y lo demostró visiblemente. En medio de una crisis de estrés manifestó estar "muy cansada", por lo que lanzó una dura advertencia hacia la producción de El Trece.

El reality show que arrasó con el raiting en El Trece tiene poco tiempo al aire y se vienen semanas de estrategias y tensiones acumuladas. En este sentido, Melody Luz protagonizó un momento desesperante en El Hotel de los Famosos.

En la edición de este miércoles, la bailarina recién se despertaba y fiel a su estilo, era recibida por Alex Caniggia con toda la energía. Ante la falta de respuesta, el mediático se quedó observándola. "Me quiero ir", expresó con voz quebrada.

Alex se levantó de su silla y fue directo a consolarla. "Estoy cansada", agregó mientras rompía en llanto. "Ya sé amor, queda poquito", dijo el hijo del "Pájaro". En ese momento, Melody dialogó con las cámaras de El Hotel de los Famosos y advirtió sobre su presencia en el programa.

"Me dice que queda poco tiempo, que la banque, pero no sé si pueda", indicó. Al mismo tiempo, se desquitaba con Alex y sostuvo que "faltan muchos juegos, no me quiero lastimar el cuerpo. Estoy cansada y me duele la panza, estoy cansada de jugar".

El desconsuelo no cesaba, ya que pidió volver a su hogar y ver a sus seres queridos lo antes posible. "Quiero ver a mi perra, la quiero abrazar. Me quedo por vos también, porque no te quiero extrañar", soltó mientras se dejaba caer en los brazos de su novio.

La carta de amor de Alex Caniggia que hizo llorar a Melody Luz

Alex Caniggia y Melody Luz protagonizaron un momento enternecedor en El Hotel de los Famosos. Por el cumpleaños de su novia, el mediático le escribió una carta de amor que la hizo emocionar.

Como es sabido, Alex Caniggia y Melody Luz forjaron una relación de pareja en pleno programa. Tan es así que el vínculo existe por fuera del reality show, que ya terminó sus grabaciones pese a seguir en la programación de El Trece.

En la edición de este viernes y con motivo del cumpleaños de Melody, Imanol Rodríguez le preguntó si no le iba a regalar nada. "Es que no tengo nada para regalarle, yo soy de regalos buenos", dijo Alex.

Allí le sugirió que haga una carta de amor, por lo que el hermano del "Pájaro" y Mariana Nannis accedió. "Soy cero romántico pero bueno, lo voy a hacer porque la amo", destacó.