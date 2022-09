La adicción que sufre Lito Vitale: "Me está haciendo mierda"

Lito Vitale confesó que lucha contra una adicción desde hace 30 años en diálogo con Gastón Pauls en Seres Libres.

La durísima adicción que sufre Lito Vitale: "Me está haciendo mierda"

Lito Vitale se abrió en una entrevista íntima con Seres Libres (Crónica TV) el ciclo conducido por Gastón Pauls que aborda las diferentes adicciones existentes. El músico se presentó al programa y confesó cuál es la adicción que sufre desde hace 30 años.

Lito comenzó la entrevista aclarando que a pesar de ser parte del ambiente del rock and roll desde hace años y haber visto muchas cosas, nunca se vio tentado por adicciones más comunes, como el alcohol o las sustancias. Sin embargo, su adicción pone en riesgo su salud física y mental todos los días.

“No me atrajo ni el alcohol, ni las drogas, ni nada que sea fuera para perder el control. La parte en la que yo no me puedo controlar es en la alimentación, desde los 30 años, más o menos. Es realmente una adicción, al menos en mi caso. Siempre fui de comer mucho, pero nunca engordé", comenzó Lito.

Y explicó que aunque la adicción a la comida es "más respetada" o tomada menos en serio por la sociedad, le trajo muchos problemas. "Perdés un montón de facultades y controles, el autoestima, el sentirte incómodo... Mi lugar de descontrol es lo alimenticio y vengo luchando hace muchos años", siguió.

A pesar de todo esto, afortunadamente en el caso de Vitale "nunca fue una cuestión de salud extrema". "Siempre que me hago los análisis, en general los números dan bien. Soy como un gordo sano, pero lo que tenemos los gordos es que a veces nos damos un gusto y sabemos que ese es gusto es lo que nos está cagando la vida. Deseo algo que me está haciendo mierda”, declaró.

Lito Vitale fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura porteña

Recientemente, Lito Vitale fue declarado por la Legislatura porteña como Personalidad Destacada de la Cultura porteña en reconocimiento a su aporte en la cultura y en la música, tras haber sido votado por diputadas y diputados.

“Lito Vitale es sinónimo de música en nuestro país y nuestra Ciudad. Ha realizado aportes significativos en todos los campos donde se decidió explorar, y su búsqueda de un sonido propio comenzada en los años 80 nos ha dejado una vasta producción musical, que crece día a día”, dice el comunicado oficial.

En este sentido, el artista fue elegido porque "no es solo desde su piano y su sensibilidad musical que aporta a la cultura de nuestra ciudad, sino que es fundamental su aporte como divulgador y desarrollador de músicas, tarea que ha realizado como pocos en nuestro país, dando a conocer y permitiendo el desarrollo de numerosos artistas”.