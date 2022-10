L-Gante se cansó de Icardi y le dijo lo que no quería escuchar: "¿Qué nos frenaría?"

Entrevistado por Nosotros a la mañana, el cantante de cumbia 420 le deslizó una indirecta al futbolista por su relación con Wanda Nara.

L-Gante y Wanda Nara presentaron la canción "El último romántico" y continuaron con su estrategia de sembrar ambigüedad respecto a un supuesto romance. En esa línea, hablaron con la prensa y el cantante de la cumbia 420 le dejó un mensaje muy picante a Mauro Icardi, con quien ya se lanzó indirectas por las redes sociales.

Durante la entrevista con Nosotros a la mañana, les hicieron la pregunta del millón: “¿Romance o no?”. L-Gante fue el primero en responder: “No, no llegamos a ser romance, pero tenemos muy buena onda”. A su vez, volvieron surgir las imágenes donde supuestamente fueron captados a los besos en un boliche de Quilmes.

“Le estaba hablando de muy cerca”, manifestó el músico. Wanda enseguida coincidió y agregó: “Si nos hubiéramos besado en un boliche, todas las cámaras que nos siguen nos hubieran visto”.

Si bien negaron los rumores de romance, no cerraron la puerta. “¿Qué sería lo que nos frenaría?. Mientras que las personas estén solteras podrían hacer lo que quieran”, reflexionó el músico, a lo que la empresaria volvió a asegurar: “Estoy sola”.

Cuando les preguntaron qué hacían con Icardi, con tono irónico, el referente de la cumbia 420 aprovechó la oportunidad y le dedicó unas palabras a Mauro Icardi: “No sé, yo le mando saludos, todo bien”. Por su parte, la madre de Valentino, Constantino y Benedicto escuchaba atenta con los brazos cruzados y una leve e incómoda sonrisa en los labios.

Icardi reveló un fogoso encuentro con Wanda Nara

Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para contestarle a Wanda Nara, quien había asegurado que estaban separados en su cuenta de Twitter, y lanzó un comentario donde reveló que se vieron hace poco en Argentina.

El futbolista rompió el silencio a través de un tuit polémico en respuesta a su ahora expareja. Todo comenzó cuando Nara se hizo eco del artículo periodístico de Ciudad Magazine donde daban por hecha la reconciliación. "No tengo nada que perdonar, estamos separados. Gracias por no consultarme", indicó enojada la mediática.

Frente a este comentario, Icardi reveló un detalle que nadie sabía. "¿Separada como cuando fui a Argentina hace unos días? Lo firmo. La pasamos muy bien", expresó el futbolista, acompañado del emoji de una cara con baba en la boca, dando a entender que intimaron en el reencuentro realizado días atrás.