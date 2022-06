L-Gante reveló cómo fue su conversación con la China Suárez después de la polémica: "Mala reacción"

El artista contó cómo fue la comunicación que tuvieron en privado para aclarar la polémica que se generó.

L-Gante volvió al país y en Ezeiza fue interceptado por los periodistas que le preguntaron si haría una colaboración musical con "La China" Suárez, el artista se sorprendió ante la consulta y repreguntó si la actriz se estaba dedicando en este momento a cantar. La novia de Rusherking se molestó y le respondió con ironía a través de Twitter. El representante de la movida 420 reveló que habló en privado con ella y cómo fue el diálogo que mantuvieron sobre este tema que generó polémica.

Cinthia Fernández fue la encargada de preguntarle al vocalista qué opinaba de la respuesta pública de "La China" Suárez. L-Gante manifestó: "Yo no entiendo nada, yo venía de España y para respuesta fácil tiré eso". La panelista insititó: ¿Pensás que se colgó?". El artista expresó: "No, quizás es el mareo. Quizás la joden también un poquito, los comentarios de la gente en las redes y todo eso, capaz que reaccionó de una manera media extraña, pero yo no le presté mucha atención y le dije 'disculpame si te ofendí'".

China Suárez y L-Gante.

Le preguntaron a L-Gante si habló con "La China" Suárez en privado y el cantante aseguró: "La Sí, sí, le mande mensaje para dejar mi parte 'disculpame, si te ofendí, la mejor'. Todo perfecto, no hay drama, no lo tenemos en cuenta, ni nada malo". Con respecto a la respuesta de la artista, el cantante agregó que le dijo que: "La mareaba un poco por todos los comentarios y lo que fue esta temporada, pero yo entendí que estaba todo bien, fue una mala reacción".

L-Gante explicó sus dichos sobre "La China" Suárez

L-Gante quiso dejar en claro que no tuvo mala intención al responder sobre la colaboración musical con "La China" Suárez: "Quizás alguno lo habrá interpretado de forma egoísta o como lo interpretó ella, pero más que por falta de conocimiento no fue la palabra mía". Y como si eso fuera poco mencionó que no tendría problemas en hacer una canción junto a la actriz: "Yo no tengo drama, es más, estoy tan atrasado en la música grabando porque le dije sí a todos. Tengo que hacer un tema con cada uno". De esa forma, el cantante dejó abierta la puerta a la posibilidad de concretar el feat junto a la actriz que este mes se lanza con sus temas como solista.