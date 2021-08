L-Gante plantó a Feinmann y lo humilló en vivo: "Ya fue"

L-Gante no fue al estudio de LN+, Feinmann lo apuró y el cantante lo humilló en una llamada telefónica.

L-Gante iba a sumarse a El Noticiero de LN+ pero a último momento plantó a Eduardo Feinmann y lo humilló en vivo a través de una llamada telefónica. De todos modos, el cantante de cumbia más viral del momento le prometió al conductor que el próximo miércoles "sin falta" estará en los estudios del canal del diario La Nación para charlar "de todo".

Desde que volvió al país después de una extensa gira por España y México, todos los programas quieren contar con la presencia de L-Gante. Después de su paso por Showmatch con concierto y regalito a Marcelo Tinelli incluido, el cantante nacido en General Rodríguez habló por teléfono con Eduardo Feinmann, muy a pesar del periodista que deseaba tener al músico en el estudio de LN+.

"Te esperaba por acá, ¿qué te pasó que no pudiste salir?", le preguntó Feinmann en vivo a L-Gante. La respuesta del cantante fue sincera y sencilla: "No me dio el tiempo, me volví loco". Entonces el periodista insistió en que lo estaban esperando en El Noticiero de LN+. "Estaba yendo pero vi que no me iba a dar el tiempo, no iba a llegar...y ya fue", fue la contundente réplica telefónica de L-Gante que se escuchó en vivo.

"Escuchame perro, te comprometés conmigo y venís acá la semana que viene y charlamos de todo", lo apuró Feinmann intentando emplear un léxico que evidentemente no le es propio ni cómodo. Para darle un cierre y que el periodista no siguiera el cantante lo cortó: "El día miércoles sin falta estoy ahí. Promesa para mi amigo Feinmann". Habrá que ver si el próximo miércoles finalmente L-Gante se hará presente en los estudios de LN+ para hablar de su vida, la cumbia 420 y la marihuana, un tema que suele enervar a Eduardo Feinmann.

El relato de L-Gante que emocionó a Tinelli

L-Gante manifestó su alegría por formar parte de ShowMatch y se tomó unos minutos para profundizar en las carencias que tuvo en su infancia: “Venimos a pasar el rato, a cantar, yo llevo mi presencia. Esto es parte de mí, y de mi fe, lo tomo como que recién empieza, me voy a perfeccionar". Y advirtió: "Vengo de una vida que me puso muchas complicaciones. Nunca dije que no lo iba a hacer. Trabajé, renuncié".

Visiblemente emocionado, el joven de tan sólo 21 años abrió su corazón y confesó que nunca tuvo la presencia de su padre: “Mi mamá trabajó toda la vida, estuve solo en casa, vagando en la calle, no tuve padre". Y valoró todo el apoyo que le dio su madre para poder escalar tan alto en la música: "Y eso me llevó a no decepcionar a mi mamá, me orientó a todo. No tuve a nadie que me esté poniendo los puntos”. Sorprendido, Tinelli le expresó: "Qué lindo. Prioridad importante esa, a no decepcionar a la vieja, que está ahí. Me encanta. Gracias de corazón, maestro".