Karina Mazzocco contó la verdad de su cruce cara a cara con Jey Mammón tras la denuncia: "Forzada"

La conductora de televisión rompió el silencio después del escándalo de Jey Mammón. Karina Mazzocco habló sobre su encuentro con el humorista en los Martín Fierro.

Karina Mazzocco habló en público sobre su encuentro con Jey Mammón después de la denuncia pública de Lucas Benvenuto. La conductora tendrá una mediación con el humorista que condujo La Peña de Morfi en Telefe debido a una demanda del actor por sus dichos en televisión.

El ciclo que Mazzocco conduce en América TV, A la Tarde, fue donde Lucas Benvenuto habló por primera vez de su de historia con Jey Mammón. Desde ese momento, en el programa tocaron el tema decenas de veces y tanto la conductora como los panelistas ofrecieron sus opiniones ante la denuncia y eso hizo que el conductor tomara la decisión de ir a la Justicia.

"Lo crucé y nos saludamos en los Martín Fierro. Esta semana nos vamos a ver en la mediación. Ahí seguiremos conversando lo que hay que conversar", comenzó su descargo la presentadora de televisión en diálogo con Socios del Espectáculo. Y sumó: "Yo creo en Lucas, creo en su palabra. Es un pibe que llevó a la Justicia a un montón de delincuentes. ¿Cómo no voy a creer en Benvenuto?".

Mazzocco también habló sobre el tema en su programa y contó que no pudo asistir a la primera fecha de la audiencia con Mammón porque tenía un compromiso laboral pactado con anterioridad. "Me hubiera sentido mucho más cómoda habiendo tenido esa conversación"; soltó la conductora en alusión a su encuentro con el músico en los Martín Fierro. "Jey me demanda por estar ejerciendo mi derecho de comunicar, entonces hay una tensión. Seguramente si vuelvo a tener un reportaje con él sería mucho mejor luego de poder conversar y explicarnos mutuamente nuestras cosas", agregó la presentadora. "Yo me siento muy incómoda, como forzada. En ningún momento he tomado ningún lugar, lo que pasa es que es creíble el relato de Lucas Benvenuto. ¿Me acusan de haberle creído a una persona que, por todo lo que presentó en la Justicia, es una persona creíble?", cerró.

Fuerte frase de La Negra Vernaci contra Karina Mazzocco

Mazzocco fue una de las conductoras que más llevó a Morena Rial a su programa para que contara sus dramas familiares. Asimismo, la locutora de la Pop 101.5 apuntó contra la manera de hacer periodismo de la figura de América: "Chicos, al final, qué rascadora de tarro con mierda que terminó siendo la pobre Karina. ¡Cómo le gusta revolver! Yo me la hacía cool, en otro mundo, pero no, está revolviendo mierda a ver si sale algo. Wow, me pareció fuerte. Por el rating, todos bailamos. Hay que ver qué canción querés bailar".

La revelación de Mirtha Legrand sobre Jey Mammón en los Martín Fierro

"No hizo bien en ir. No, no. La prueba está en que creo que se llevó un disgusto. ¿Es cierto que sus compañeros se fueron de la mesa? Se corrieron varios rumores", sostuvo Legrand en diálogo con su hija Marcela Tinayre, la primera mujer en conducir el ciclo de Gerardo Sofovich, y el equipo de Polémica en el Bar. Y sumó: "A mí me llegó la versión de que se fue llorando". En ese momento, Luis Ventura sumó: "Yo doy fe que no fue así. Tampoco se fue bailando la jota, pero se fue como llegó".