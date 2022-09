Karina La Princesita reveló la verdad sobre su enojo en el escenario: "Como el culo"

La cantante de cumbia explicó las razones que hicieron que se enojada en un show en Corrientes. Karina "La Princesita" habló en LAM sobre lo ocurrido.

Karina "La Princesita" explicó el motivo de su enojo en un reciente show de Corrientes del que se viralizó un video del momento en que se peleó con algunas personas desde el escenario. La cantante de cumbia contó que los desperfectos técnicos que hubo esa noche hicieron que se su humor no fuera el mejor.

"El enojo fue con la persona que nos llevó. Hubo un tema interno. Yo pregunté '¿nos lleva la persona de siempre?'. Y no era la persona que nos lleva siempre. Y el problema está en que no te conoce", comenzó su descargo la intérprete de hits como Con la misma moneda y Sin Vergüenza.

La expareja de "El Polaco" reconoció que ella y su banda no se destacan por hacer pedidos irrisorios en sus shows pero sí quieren que lo básico esté cumplido. "Necesitamos un tipo de sonido para sonar bien. Y cuando llegamos, no estaba el sonido, el acorde, nada de lo que habíamos pedido. Sonamos para el culo y yo ya estaba enojada", añadió la exjurado de Cantando 2020. Y sumó: "Esto molesta porque la gente paga una entrada para ver una banda que siempre suena bien y, de repente, suena mal. Eso es una falta de respeto. No me gusta que paguen una entrada y sonar mal. Aparte, estaba gritando como una loca y tenía otro show".

"Yo nunca pregunto con quién toco. Pero me llamó la atención que mucha gente, que me va a ver hace muchos años, me decía 'perdón que no vamos, pero nos da miedo la gente que lleva tal grupo'. A veces, los públicos no se llevan bien. La pasamos medio mal", enunció la celebridad en diálogo con LAM.

El momento de enojo de Karina, La Princesita en pleno show

La cantante se quejó en el escenario por los gritos del público en alusión a otro artista que formaba parte de la grilla. "Nosotros nos vamos a quedar a ver el show de Yiyo, porque somos respetuosos, no como los que se pusieron a gritar 'Yiyo, Yiyo'. Desde el 2005 vengo acá, y siempre han sido todos respetuosos conmigo. Yo con ustedes espero lo mismo. Y a los hombres que están gritando, bajen un cambio, porque yo no me achico, les aviso", enunció la cantante en un show que dio en Corrientes Capital.