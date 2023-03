Karina La Princesita reveló el terrible accidente que sufrió: "Me atropelló un auto"

Karina "La Princesita" dio detalles sobre el accidente que sufrió, cuando estuvo al borde de perder una parte del cuerpo.

Karina "La Princesita" confesó que sufrió un accidente atroz años atrás, cuando apenas estaba gestando su carrera como cantante: un auto la atropelló y los médicos estuvieron a punto de amputarle una extremidad.

Todo ocurrió durante el inicio de su trayectoria en la industria musical, justo un tiempo después de haber lanzado Con la Misma Moneda, el hit de cumbia que la llevó al éxito. Karina recordó esto durante una entrevista con Fernando Dente en Noche al Dente (América TV) y relató la historia desconocida detrás de su canción.

"A veces me ofrecen temas que son inéditos y que pegaron en mi carrera. Me muestran Con la Misma Moneda y yo dije: 'Esto va a ser un hitazo increíble'. Yo no conocía canciones que te hicieran hacer señas con las manos. Y bueno, en ese momento yo iba a la Iglesia y... es muy fuerte", comenzó la cantante. Y explicó que un pastor le había advertido que si cantaba esa canción, iba a tener consecuencias muy peligrosas en su vida.

"En ese momento, yo iba a la Iglesia y me dicen: 'No te conviene grabar esta canción porque estás incitando a que la gente haga una seña (la de los cuernitos)'. Y bueno, tuve que elegir entre el consejo del pastor y el éxito", admitió. Sin embargo, se dejó llevar por su intuición y lanzó la canción de todas maneras, pero al poco tiempo después, sufrió un accidente que le hizo creer que era una especie de karma por no haber escuchado al pastor.

"Y bueno, lo grabé y no le di bola al pastor. Esa canción me llevó a tocar en todo tipo de fiestas, en otros países. En síntesis, para acortar, hay algo muy turbio que sucedió. Cosas que me mandé yo, algunas cagadas... No sé qué versión tenés vos", continuó la artista. "Yo la versión que tengo es que saliste y que tuviste un accidente. Te atropelló un auto y que casi te tienen que amputar los dedos", le contestó el conductor, a lo que Karina respondió que estaba en lo cierto.

"Me atropelló un auto y no frenaba. Como me llevan tres cuadras y no frenaban, se me cortan los tendones de los dedos. Entonces, cuando voy al médico, me dice 'se te cortaron todos los nervios hay que amputar porque eso te genera gangrena' o una cosa así. Yo al toque pensé en el pastor", recordó la intérprete. Al tiempo después, fue a la Iglesia "a pedir perdón y a llorar". "Imaginate que era la mano con la que agarro el micrófono. Parecía un castigo por haberme portado mal", concluyó.

El milagro que experimentó Karina "La Princesita" tras su accidente

Luego de su accidente, Karina vivó un milagro en carne propia: aunque los médicos le decían que no quedaba más opción que amputarle los dedos, finalmente se recuperó. "Cuando me hago los análisis para hacer la operación, me dicen 'firmá acá' con la fecha de la operación. Sin querer, el médico me roza el dedo con la birome y yo le digo: 'Ay, me dio electricidad'. Si a vos se te cortan los nervios no hay forma de que te de electricidad. No puedo explicarlo pero, por arte de magia, se me unieron los nervios. Y sigo teniendo los dedos, acá están, solo un poco torciditos", explicó la artista.