Karina "La Princesita" se cansó del físico del CONICET: "Estaba mal"

"La Princesita" le dedicó un lapidario comentario a Nicolás Furman, el físico del CONICET con quien rompió vínculo de pareja.

Karina "La Princesita" está triste por la ruptura con Nicolás Furman, el físico del CONICET con el que llevaba saliendo dos años. Tras la filtración de un video en el que lloraba en medio de un show, rompió el silencio y aniquiló a su exnovio.

Interceptada por un movilero de LAM (América TV), Karina afirmó: “Estoy sola. No se lo dije a nadie". Habiendo explicado que trabajaba en terapia algunas "heridas del pasado", la popular cantante de cumbia no quiso profundizar en los motivos que llevaron a la ruptura de la pareja con Nicolás Furman.

"La respuesta es que es es algo muy nuestro. No te voy a decir nada. Muy nuestro como todas las parejas. He aprendido porque una vez conté algo que tiene que ver con las parejas. Yo estaba mal y bue...”, precisó Karina en el programa de Ángel de Brito.

Pero cuando el periodista le consultó por el mensaje de feliz cumpleaños que le escribió al físico y músico en su cuenta de Instagram, "La Princesita" tuvo una filosa salida: “No tengo idea, me olvidé de todo. No sé ni cuándo cumple años. No me acuerdo el de mi abuela, mirá si me voy a acordar el de un ex”.

"Ese ‘niño interior’ hay que sanarlo para poder decir en el presente ‘esto está bien, esto está mal’ para modificar algunas cosas malas que tengo”, cerró Karina en explicación del proceso sanador que está llevando a cabo en terapia.

El llanto de Karina "La Princesita" en un show

Karina "La Princesita" brindó un recital en el Teatro Gran Ituzaingó, pero en medio del show que convocó a cientos de fanáticos, la cantante no pudo contener sus lágrimas.. Con la voz temblorosa y en medio de los aplausos y ovaciones del público para demostrarle su apoyo, la intérprete de Con La Misma Moneda, explicó la situación.

"Nosotros acá arriba del escenario somos cantantes, estamos todos felices, pero a veces la vida no es tan linda como acá arriba", empezó por decir Karina con la voz temblorosa. "Hace muchos años que lo vivo y siempre hay que estar con una sonrisa haciendo que está todo bien y, a veces, no está todo bien", continuó mientras las lágrimas corrían por su rostro.