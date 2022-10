El duro relato de Karina La Princesita: "Me tuvieron que internar"

La cantante habló a corazón abierto sobre las fuertes críticas que recibió sobre su físico y reveló cómo afectó en su salud mental.

Karina "La Princesita" abrió su corazón y habló en profundidad sobre las fuertes críticas que recibió por su físico. La cantante se sinceró y reveló que incluso un momento en donde llegó a tocar fondo debido al gran malestar que le causaba que hablen constantemente de su peso y aspecto.

En una reciente nota que brindó con Intrusos, la intérprete de Corazón Mentiroso reveló que llegó a recurrir asistencia psiquiátrica para manejar la forma en la que le afectaban los dichos públicos sobre sus cambios físicos. "Yo la pasé muy mal, me tuvieron que internar, estaba re depresiva, con psiquiatra porque estaba muy triste", empezó por revelar la cantante.

Además, la jurado de ¿Quién es la Máscara? también reveló que las críticas se mezclaron con un triste momento personal que desembocó en un malestar general. "Y aparte tenía un peso encima de un montón de cosas que me aguantaba que no tenía por qué", enfatizó Karina.

Por último, la famosa cantante reveló que afortunadamente contó con el apoyo de su mamá en todo momento. "Ella sabe que yo la pasé muy mal", reveló. Sin embargo, se negó a profundizar en detalles y no comentó en que momento específico de su vida fue esta situación.

Fue líder de la movida tropical y deschavó la peor actitud de Karina La Princesita: "No quiso tener buena energía"

Una fuerte acusación colocó a Karina "La Princesita" en el foco de la polémica. Precisamente, una colega de la movida tropical habló de su relación con la cantante y expuso los motivos por los que no mantienen un buen vínculo en la actualidad. "Podríamos habernos llevado bien", reflexionó la intérprete.

Se trata de Gladys "La Bomba" Tucumana, la famosa cantante que actualmente forma parte de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora. En diálogo con el ciclo radial Por Si Las Moscas, emitido por La Once Diez, la intérprete de La Pollera Amarilla reveló el trasfondo de su mala relación con Karina y aseguró que la ex de El Polaco "nunca quiso tener buena relación con ella".

"Con Karina no pegamos onda. Ella no deseó tener buena relación conmigo, nunca", reveló la cantante oriunda de Tucumán sobre los años y espacios de trabajo que compartió con "La Princesita". En ese sentido, añadió: "Podríamos habernos llevado bien en 2017, en Bailando, y ella no quiso tener buena energía conmigo, no entendí bien por qué".

Por último, Gladys hizo énfasis en la buena relación que intenta tener con sus compañeros de trabajo e insistió con que fue Karina quien nunca quiso establecer un vínculo. "Yo encima soy de sociabilizar mucho, saludo a todo el mundo y no entiendo por qué no hay nada de onda", sentenció.