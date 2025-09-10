Julio Chávez reveló su más profundo secreto: "Soy"

Julio Chávez reveló su más profundo calvario: "Soy".

El actor Julio Chávez reveló un calvario que atravesó desde que se anunció la obra "La Ballena", que protagoniza en el teatro Paseo La Plaza. Qué dijo Julio Chávez.

En diálogo con Mario Pergolini en el programa "Otro Día Perdido", que sale por Eltrece, el actor contó que cuando lo "llamaron para hacer La Ballena", le dijeron que tuviera cuidado con lo que se decía "en las redes".

"No me fijo porque yo soy muy vulnerable a las redes y a mí me hacen daño. Entonces no me hago el canchero", reveló Chávez y continuó: "No lo leí, pero sé que hubo comentarios".

Luego, el actor señaló: "Uno de los temas que a mí me interesa de hacer La Ballena y que creo que es por eso que creemos que hemos tenido el éxito artístico que tenemos, es que incluimos a lo que podría llamarse una persona con gordura mórbida en el conflicto humano, no lo excluimos. ¿Por qué no vas vos tener problemas humanos? ¿Porque sos mórbido estás liberado de eso? No, unite. ¿Querés la inclusión? Unite al conflicto humano".

Julio Chávez protagoniza la obra "La Ballena".

La importancia del aplauso del público para Julio Chávez

El actor explicó la importancia que tiene el aplauso para el acto, ya que "hoy en día" se "transforma en una necesidad". Chávez contó que, en la función del domingo, vio que un hombre no aplaudía, hasta que lo miró fijo y lo hizo. "Y yo me digo a mí mismo: 'Julio, eran muchos los que aplaudían'. Uno que no aplaude y eso es algo de mi profunda vulnerabilidad", dijo entre risas.