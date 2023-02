Julieta y la Tora de Gran Hermano tuvieron la discusión menos pensada: "Me votaste"

Las concursantes de Gran Hermano hablaron sobre la última nominación y vivieron un momento de tensión. "La Tora" y Julieta hablaron sobre las nominaciones en el reality de Telefe.

Lucila "La Tora" y Julieta de Gran Hermano tuvieron un cruce tras las nominaciones, cuando la primera le preguntó a su compañera si la había votado. Poggio había votado a Lucila pero su respuesta a su contrincante en la competencia fue sorprendente por lo plantada que se la escuchó.

Julieta le dio dos votos a "La Tora" y uno a "Alfa", lo que sorprendió debido a la buena relación de Poggio con Lucila y al mismo tiempo el mal vínculo con "Alfa". "Esta nominación es difícil, pero le voy a dar dos votos a Lucila. A La Tora la quiero muchísimo, siempre tuvimos buena relación. Pero ella, en su primera edición, nunca jugó con nosotras, ni éramos del mismo grupo", explicó la joven de 21 años cuando se sentó en el sillón del confesionario, en diálogo con Gran Hermano.

"También es cierto que cuando ella volvió, volvió muy distinta y, obviamente, se nos pegó a nosotras. Somos las chicas que estamos acá. Pero me apreció algo raro en su juego. Ella me dijo que tenía cuatro intocables, que eran Nacho, y nosotras tres, Romina, Dani y yo. Entonces, cuando alguien te dice eso, la otra persona te hace sentir que también (es intocable) para mí", continuó su descargo Julieta. Y cerró: "Pero la semana pasada dijo que tenía un solo intocable, Nacho. A mi entender se lavó las manos. Dio a entender que no somos más sus intocables para no sentirse culpable o para que la gente no tome como una traición si nos llega a nominar". Poggio aseguró no entender el juego de su compañero y contó que prefirió votarla para que personas que quiere más que a ella no quedaran en placa.

El cruce entre Julieta y "La Tora" tras las nominaciones

Las concursantes de Gran Hermano debatieron sobre la palca de nominaciones, que quedó conformada por Camila, "Alfa", "La Tora" y Romina, y Lucila le hizo una punzante pregunta a su compañera en relación a sus votos. A pesar de esto, todo se dio en un tono cordial y empático.

Daniela: ¿Tenés claro quién te votó?

La Tora: Camila, Alfa y capaz que el primo (Marcos). Julieta capaz que con 1…

Julieta: ¿De qué hablan?

La Tora: ¿Me votaste a mí?

Julieta: No voy a decir más mis votos. Ni a Romi, ni a Dani. A nadie más le voy a decir mis votos.

La Tora: Igual no me enoja. No pasaría nada.