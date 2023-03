Julieta se cansó y contó lo que no se vio de Gran Hermano: "Era como la cárcel"

Julieta Poggio reveló los detalles más duros sobre su experiencia en la casa de Gran Hermano que las cámaras nunca mostraron.

Julieta Poggio, quien recientemente salió de la casa de Gran Hermano (Telefe) tras cinco meses de encierro, confesó detalles ocultos sobre su estadía en la casa más famosa del país. Según la bailarina, existe un lado oculto del reality que nunca se vio, muy similar a lo que sería la vida adentro de una cárcel.

Poggio se consagró como finalista en el tercer puesto luego de Nacho Castañares, quien obtuvo el segundo lugar, y de Marcos Ginocchio, el ganador del reality. Ahora que ya terminó el programa, la joven contó cosas que las cámaras no mostraron jamás, como el pacto secreto que hizo con una de sus compañeras.

Todo ocurrió durante uno de los días más duros para Julieta: cuando se le manchó su pollera blanca recién estrenada. Aquel fue uno de los momentos más memorables por los televidentes, quienes crearon los memes más elocuentes de la joven llorando desconsoladamente por su pollera, pero uno de los más difíciles para la "hermanita". Fue tal su desesperación que tuvo que recurrir a la ayuda de Lucila "La Tora" Villar, quien la ayudó a cambio de otra cosa.

"¿Podríamos decir que esta fue tu primera gran crisis dentro del juego?", le preguntó Vero Lozano en Cortá por Lozano (Telefe). "Sí, porque llevaba poquitas semanas para hacer ese escándalo. Lo qué pasa es que esa pollera me había salido muy cara y era la segunda vez que la usaba. Además, había tenido una experiencia similar con un short, que también se destiñó con otra ropa y lo tuve que tirar", comenzó Julieta.

Y explicó que el problema fue que se olvidó de guardarla dada vuelta, pero que afortunadamente "tuvo final feliz", ya que "La Tora" la ayudó. "Tuve que pagarle a Lu con un intercambio. Ella no tenía labiales, porque no le dejaron entrarlos, y yo le tuve que pagar con un labial. Era como en la cárcel, viste. ¡Todo un trueque! Al final le puso lavandina con agua y un algodón. ¡Sale todo!", confesó la joven.

Cuánto sale la pollera que Julieta Poggio se arruinó en Gran Hermano

Julieta se angustió tanto por su pollera que los fanáticos del programa no tardaron en investigar dónde la había comprado y cuánto le costó. "No sale con nada, ya me cagué tres polleras así. Soy una pelotuda. Siempre guardo la ropa al revés y vengo acá y me olvido. Me salió carísima”, se lamentó la actriz, entre lágrimas.

Se trata de una falda llamada "Mini White Skirt", de una marca nacional, y tiene un precio de $14.500. La pollera se viralizó tanto que miles de fanáticas del programa corrieron a comprarla. Para fortuna de Julieta, la marca le envió un mensaje a través de Instagram y le prometió: "Cuando termine GH, le mandamos otra".