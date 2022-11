Cuánto sale la pollera que Julieta Poggio se arruinó en Gran Hermano

Salió a la luz cuánto dinero pagó Julieta Poggio por la pollera por la cual lloró en Gran Hermano.

Se dio a conocer cuánto le salió a Julieta Poggio la pollera blanca que se le manchó en Gran Hermano (Telefe) y por la cual estuvo llorando desesperadamente durante varios minutos.

Luego de probar con diferentes productos con la ayuda de sus compañeras y de notar que la mancha no salía, Julieta se largó a llorar, especialmente por la enorme cantidad de dinero que le había salido esa prenda.

"No sale con nada, ya me cagué tres polleras así. Soy una pelotuda", se lamentó Julieta entre lágrimas, mientras Romina intentaba sacar la macha. “Siempre guardo la ropa al revés y vengo acá y me olvido. Me salió carísima”, agregó.

Los fanáticos de Julieta se encargaron de buscar la pollera en Internet y finalmente la encontraron: se llama "Mini White Skirt", es de una marca nacional y tiene un precio de $14.500. A pesar de su elevado precio, la falda se viralizó tanto en las redes que cientos de fanáticas de Julieta salieron corriendo a comprarla.

"La verdad que yo también lloraría si se me mancha una pollera de 14k. Julieta, el país te entiende", comentó una usuaria de Twitter. Más tarde, la marca le envió un mensaje a Julieta por Instagram prometiéndole: "Cuando termine GH, le mandamos otra".

Los memes y reacciones en las redes por el llanto de Julieta en Gran Hermano