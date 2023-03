Julieta Poggio sufrió un dramático accidente en Gran Hermano: "El ojo"

La participante de Gran Hermano sufrió un accidente en la casa de Telefe. Julieta Poggio vivió un momento de dolor y fue contenida por sus compañeros.

Julieta Poggio vivió un mal momento en Gran Hermano después de sufrir un inconveniente en uno de sus ojos debido a un descuido de su compañero Nacho Castañares. La bailarina de 20 años debió acudir al baño a colocarse agua en el ojo para contrarrestar el dolor.

Nacho estaba junto a Julieta en la habitación cuando se puso perfume y sin querer apuntó mal, por lo que el líquido del perfume termino en uno de los ojos de la joven. Al instante, Julieta tuvo una reacción fiel a su estilo y comenzó a gritar desaforada ante la mirada atónica de Nacho, quien no se había dado cuenta del descuido que había tenido y no entendía los motivos del llanto de su compañera.

Julieta: ¡Aaaaaaay!

Nacho: ¿¡Qué?!

J: ¡Ay, ay! Nacho, sos un pelotudo. Me entró

N: ¿El qué?

J: Me entró en el ojo, me entró en el ojo el perfume

N: Vení, vamos a ponerte agua

J: Ay, no, te lo juro

N: Dale, vení

Nacho finalmente logró que Julieta se levantara de la cama y la acompañó al baño, donde se puso agua en el ojo y después se rieron juntos de la situación. "Te voy a matar, Nacho", se quejó la bailarina que estaba maquillada, por lo que le quedó todo el cachete izquierdo negro, debido al agua que chorreaba de su ojo.

La denuncia de Julieta Poggio a Nacho y Lucila de Gran Hermano

Lucila y Nacho de Gran Hermano fueron juzgados por Julieta Poggio por los ruidos sexuales que la pareja hacía en la habitación donde ella dormía, en medio de una charla con Romina Uhrig.

Julieta: Yo ayer no podía dormir, boluda. Me tuve que ir con Cami y le dije si había escuchado y me dijo que sí. Se estaban moviendo boluda

Romina: Es que ellos ponen la almohada

J: O sea, para mí no estaban garchando pero sí haciendo otras cosas

R: No, bueno, eso sí. Yo los escuché y se los dije

J: Yo también los escuché. Qué zarpado, boluda. Yo acá y Cami ahí.

R: Ellos ponen la almohada, ella pone la pierna así

J: Yo veía movimiento. La puta madre quién pudiera (risas). Unas ganas

R: Tienen una forma que ponen la almohada para que no se note

J: Pero no estuvieron de relaciones, ¿o sí?

R: ¡Sí!

J: Nunca les piden (consentimiento), boluda, cómo hacen

R: Nacho cuando se fue Lu contó que hay una forma de tener y que no se dan cuenta