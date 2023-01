Julieta Poggio, Romina y La Tora se bañaron juntas y Gran Hermano enfureció: "Sanción"

Gran Hermano sancionará a Romina Uhrig, Julieta Poggio y Lucila "La Tora" Villar por haberse bañado juntas.

Romina Uhrig, Julieta Poggio y Lucila "La Tora" Villar entraron juntas a bañarse en Gran Hermano 2022 (Telefe) y la producción les advirtió que recibirán una fuerte sanción, ya que eso se considera complot.

Las sanciones en Gran Hermano son algo bastante frecuentes, a pesar de las reiteradas advertencias que los participantes reciben. Esta vez, Romina, "La Tora" y Julieta se encerraron en el baño y Gran Hermano les hizo una fuerte advertencia.

“Acá está el momento en el que complotaron en la ducha", publicó una fanática del reality en Twitter junto con el clip del momento. En el video, se puede ver cómo las tres participantes entraron a la ducha, se quitaron la ropa y comenzaron a bañarse juntas, algo que está prohibido en el reglamento ya que podría ser una excusa para complotar.

"Atención por favor. Señoritas, saben perfectamente que no se pueden duchar en grupo, muchas gracias", dijo la voz de Gran Hermano. "¿Quién les avisa, por favor?", insistió el dueño de la casa al ver que no habían escuchado. Rápidamente, Daniela Celis, Camila Lattanzio y Nacho Castañares entraron al baño a gritarles que salgan.

"¡No se pueden duchar de a grupos! Las están cagando a pedos", les advirtió Nacho. "Chicas, ¡no se pueden duchar de a grupos! ¿Escucharon? ¿Escucharon, chicas?", les gritó Daniela. Como seguían sin contestar, Gran Hermano dijo: "Bien, voy a empezar a redactar algo, permiso. 5, 4, 3, 2...". "Chicas, ¡es motivo de sanción, está contando, salgan, dale!", insistió Daniela, pero fue demasiado tarde. "Estoy redactando la sanción en este mismo instante", concluyó Gran Hermano.

La expulsión de Juliana de Gran Hermano tras las reiteradas sanciones que recibió

Recientemente, Juliana Díaz había reingresado a la casa a través del repechaje. Sin embargo, desperdició esta nueva oportunidad por haber cometido una grave infracción: revelar información del afuera al resto de sus compañeros. En más de una vez, Juliana les contó a los demás participantes cosas que había visto desde afuera, como por ejemplo, quiénes eran los más fuertes, quiénes eran los más débiles e incluso reveló las estrategias secretas de varios.

Tras reiteradas advertencias, Juliana fue expulsada. Millones de televidentes se preguntaron cómo la joven pudo haber cometido semejante error, siendo que la producción le había advertido varias veces que si lo hacía la expulsaban. "No pensé que las cosas que yo dijera sobre lo que vi en Pluto Tv o esas cosas iban a generar cosas en mis compañeros. Pensé que eran comentarios irrelevantes. No me justifico ni ahí, soy muy bocona", confesó tras su expulsión.