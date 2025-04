Julia Mengolini se animó a hablar de su vínculo con la política: "Gestión"

Julia Mengolini habló sobre las posibilidades de dedicarse a la política.

Julia Mengolini es una de las periodistas más resonantes de los últimos años, tras fundar Futurock y ser parte de ciclos de televisión de llegada masiva. En medio de un diálogo con Jon Heguier en su ciclo La Charlita, disponible en el canal de YouTube de El Destape, la conductora se pronunció sobre cómo se ve a nivel laboral de grande y habló de su vínculo con la política.

La comunicadora fue consultada en relación a los rumores de su acercamiento a la política partidaria y reveló que en este momento no, pero no lo descartó para su futuro. "Si yo me imagino fuera de los medios haciendo otra cosa, me imagino representando de otra manera. O gestión o política", comentó Mengolini.

Julia aseguró que este año no le ofrecieron candidatearse como política pero en elecciones pasadas sí, y sumó: "Yo ahora tengo 42 yo no sé que voy a estar haciendo a los 62 pero podría ser senadora nacional. Una señora más grande con otra experiencia, con un recorrido. En otro país, en 20 años, no sé qué puede ser de mí en 20 años, pero em veo más en el Congreso Nacional que haciendo jardinería en Bariloche".

Mengolini también reflexionó sobre el término "periodismo militante" y sostuvo: "Me siento una militante y que también soy una periodista, a mí el término 'periodismo militante' no me gusta. El término me parece peyorativo me parece como haberlo tomado con orgullo fue torpe".

El nuevo libro de Julia Mengolini.

Julia Mengolini sobre el abordaje al feminismo en su nuevo libro

La periodista lanzó Las caras del monstruo y en uno de los capítulos se refiere a la ausencia de un lugar de pertinencia para los varones en la última ola feminista. "Eso fue de las cositas que más quilombo generaron del libro. En realidad la autocrítica solo tiene sentido en tanto clave de futuro. Yo vuelvo a insistir, creo que no fueron los derechos conquistados. Ni siquiera fueron los errores, las cancelaciones, los escraches, todo eso que para mí fue terrible", comentó Mengolini, en diálogo con Latfem.

"Pero ni siquiera creo que fue eso lo que generó esta reacción. Yo creo que el ascenso de la nueva derecha tiene que ver con un montón de factores juntos, una especie de tormenta perfecta que se dio. Pero si vas a meter al feminismo en algún lugar de esa ecuación, en realidad habrá sido que los instruimos menos a los varones. Y en este mundo despiadado, cuando llegó una propuesta de identidad que por ahí hubiese llegado con o sin feminismo, que es este neofascismo, hay un montón de gente que se agarró de ahí", continuó la periodista. Y cerró: "Y tal vez de haber tenido cobijo en otra identidad más copada, no se hubiese agarrado a esta. Esa es la idea, básicamente. Entonces, para la próxima vez que nos volvamos a organizar y a proponer un mundo mejor y tengamos la fuerza para hacerlo, y creo que tenemos que ponernos pronto con eso, tiene que ser mucho más inclusivo.