Juana Viale contó en vivo cómo fue su grave adicción al cigarrillo

En la última emisión de Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), Juana Viale contó cómo fue su grave adicción al cigarrillo. Lo hizo en medio del reemplazo a su abuela en el programa.

"Yo estaba muy triste, muy angustiada, todo mal... En ese momento dije 'si yo dejo acá no tengo ninguna excusa para volver", relató la nieta de Mirtha Legrand. Juanita está a cargo de la conducción desde el inicio de la cuarentena obligatoria.

Además afirmó sobre su grave adicción al cigarrillo: "Yo me fumaba un atado o un atado y medio por día", continuó Juana y luego contó hasta qué punto era su adicción por el tabaco.

"Me levantaba y rápidamente fumaba. Estaba un momento que me levantaba y me iba a fumar a la ventana, con mis hijos durmiendo cerca", aseguró. "Cuando dejé de fumar y me venían ganas primero tomaba mucha agua, muchísima. Y después me preguntaba '¿realmente voy a disfrutar este pucho? ¿O prefiero dejar solo un pucho del día solo para después de comer?'", siguió.

Y cerró con crudos detalles para contar sus claves para dejar de fumar. "Y nunca más me prendí un pucho. Ahora tuve que actuar de algún personaje que fuma y no me pasa nada. No me generaba nada. Lo anulé".