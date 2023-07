Juan Reverdito disparó contra Maxi Giudici y le declaró la guerra: "Cornudo y payaso"

Juan Reverdito se cansó de Maxi Giudici y lo cruzó en las redes sociales: los detalles de su fuerte pelea.

Juan Reverdito, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), hizo un contundente descargo contra Maxi Giudici, quien fue su compañero dentro de la casa más famosa del país. Luego de que el taxista se burlara de su expareja, Juliana "Tini" Díaz, Maxi saltó en su defensa y le devolvió el ataque. Rápidamente, se desató una fuerte pelea a través de las redes sociales entre ambos "hermanitos", que despertó la atención de todos los fanáticos del reality.

Todo comenzó cuando "Tini" anunció su separación de Giudici con un video en sus redes sociales, en el que aparece llorando y contando detalles de su ruptura. Reverdito se burló de ella y cuestionó qué tan genuino era su llanto, a través de un video imitándola. El cordobés no permitió sus burlas hacia su expareja y, a los pocos días, le respondió furioso y comenzó un tenso ida y vuelta.

"Juan se fue al pasto. Me demostró la clase de persona que es. El pobre debe venir de una cuna complicada, porque se nota que no sabe respetar, los momentos personales difíciles y mezcla el show. Es típico de gente que no está bien educada", se quejó Maxi, en diálogo con Ciudad Magazine. "Se nota que le han faltado los recursos para formarse como una buena persona. Es muy básico y nefasto ponerme en ese papel".

Días después, Giudici le respondió a su excompañero con un descargo en las redes: "¿Qué pasó, Juan Regordito? ¿Seguimos participando? Jajajajjajjajajajajja". En respuesta, Juan le retrucó: "Qué pancho que sos, mamadera... No pensabas así cuando te conseguí ir a San Juan, ¿No? Ni un gracias, payaso jajaja ¿Querés que cuente lo de las Cañitas? Andá para allá, bobo...". Y cerró: "Prefiero ser regordito y no cornudo y payaso. Besitos, jajaja".

Historia publicada por Juan Reverdito.

Historia publicada por Juan Reverdito.

Juliana Díaz reveló por qué terminó su relación con Maxi Giudici

Juliana Díaz contó en aquel descargo que tomó la decisión de separarse debido a su dependencia emocional mutua. "Lamentablemente con Maxi, como pasó adentro de la casa, vivimos en una burbuja y dejamos de socializar, de hacer, de crecer. Y de hacer cosas de un modo individualista, para nosotros mismos. Nos dimos cuenta que estamos herméticos en nuestra relación", comenzó.

En este sentido, explicó que no se estaban sumando nada bueno. "Si uno estaba triste, el otro estaba triste. Si uno estaba bien, el otro estaba bien. Y era una dependencia emocional de parte de los dos que no nos estaba dejando ser de manera individual. Nosotros nos conocimos y nos apegamos muchísimo y no nos separamos nunca más. Si bien es hermoso, nosotros hoy por hoy nos está costando trabajo, nos está costando sueños, nos está costando oportunidades y es difícil tener que elegir entre el amor o las metas y los sueños”, concluyó.