Papelón: Juan Reverdito se burló de "Tini" y fue repudiado por sus fanáticos

Juan Reverdito publicó un video riéndose de "Tini" y se ganó el repudio de miles de usuarios de las redes sociales.

Juan Reverdito, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), se burló de Juliana "Tini" Díaz por el video que publicó en sus redes sociales anunciado su separación de Maxi Giudici. A través de aquel clip, subido en su cuenta de Instagram, la joven oriunda de Venado Tuerto les hizo saber a todos sus seguidores que los rumores de ruptura con el cordobés eran ciertos. Horas después, Reverdito publicó un video imitándola, riéndose de su comunicado y cuestionando su veracidad.

En el video, aparece Juliana llorando y explicando los motivos de su separación. Según el taxista, es muy evidente que sus lágrimas fueron actuadas y publicó un video haciéndole burla. Mientras algunos fanáticos del reality le dieron la razón y se rieron de la imitación de Reverdito, otros apuntaron en su contra por haberse reído de sus excompañeros.

"Lloramos un montón y nos partió el corazón. Termino con esto... Desde que estamos juntos... no somos... ¡Puta madre, no se me cae una lágrima! Vuelvo, vuelvo", dice Juan al comienzo del video, mientras imita a Juliana llorando. "Vuelvo, vuelvo. Desde que nosotros estamos juntos no somos un conjunto, pero lo estamos siendo individualmente", sumó el ex "hermanito".

"Qué frase rara esa, che. Dios, lo que veo. Lo que hay que ver en las redes...", cerró Reverdito. Inmediatamente, el clip se volvió viral y miles de usuarios manifestaron sus opiniones. "En esta lo banco a Juan, más armada la pelea de Maxi y Juliana...", comentó un usuario. "Ya no sabe cómo llamar la atención, pobre tipo", comentó otra persona, mientras otra señaló: "Después se pregunta por qué nadie lo llama para trabajar, si es una persona mala".

Por qué se separaron Juliana Díaz y Maxi Giudici

Según explicó Juliana en su comunicado, decidieron separarse porque tenían "mucha dependencia emocional" mutua y no se daban el lugar para vivir sus vidas individualmente. "Lamentablemente con Maxi, como pasó adentro de la casa, vivimos en una burbuja y dejamos de socializar, de hacer, de crecer. Y de hacer cosas de un modo individualista, para nosotros mismos. Nos dimos cuenta que estamos herméticos en nuestra relación", explicó al comienzo del clip.

En este sentido, señaló que no podían tener sus propios espacios separados, lo cual los terminó alejando de sus metas personales. "No nos estábamos sumando. Si uno estaba triste, el otro estaba triste. Si uno estaba bien, el otro estaba bien. Y era una dependencia emocional de parte de los dos que no nos estaba dejando ser de manera individual”, sumó la ex "hermanita".

Sin embargo, dejaron la puerta abierta para una posible reconciliación. "Si Dios, el universo, o quién sea que sea quiere, vamos a volver a estar juntos, yo no tengo dudas. Sigo pensando que es el amor de mi vida y no hay nada que cambie el cariño que yo le tengo a él y yo creo que de su parte es igual”, concluyó Díaz.