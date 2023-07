A puro llanto, "Tini" reveló la verdad de su separación: "No nos sumábamos"

Juliana Díaz se quebró al hablar sobre su separación de Maximiliano Giudici, su compañero de Gran Hermano, y reveló los motivos desconocidos detrás de esta decisión.

Juliana "Tini" Díaz, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), abrió su corazón y contó todo sobre su separación de Maxi Giudici, con quien comenzó un romance desde que se conocieron en la casa más famosa del país. Aunque ambos aseguraban tener una conexión de almas gemelas, todo se derrumbó poco a poco cuando terminó el reality y tuvieron que enfrentar la realidad de tener una relación fuera de las cámaras. Según Juliana, eventualmente la situación no dio para más.

Desde hace varias semanas, circula el rumor en las redes sociales de que los dos jóvenes se habrían separado en secreto. Después de varios días de incertidumbre, finalmente Díaz lo confirmó todo a través de un video subido a su cuenta de Instagram, en el que indicó todos los detalles de su ruptura. De acuerdo con su versión de los hechos, los dos estuvieron de acuerdo con que separarse era la decisión más sana que podían tomar.

“Este video lo hago porque mucho se están preguntando y es sobre Maxi y yo. La realidad es que hace poquitos días tomamos la decisión de separarnos. Nos costó muchísimo. Estábamos en un momento muy en paz, muy bien, muy felices y no entendíamos el porqué de los rumores”, comenzó Juliana en el video.

En este sentido, señaló que los rumores los llevaron a recapacitar sobre su relación y a darse cuenta de que están en un momento de sus vidas "que es fundamental y es clave para cumplir nuestros sueños y metas". "Lamentablemente con Maxi, como pasó adentro de la casa, vivimos en una burbuja y dejamos de socializar, de hacer, de crecer. Y de hacer cosas de un modo individualista, para nosotros mismos. Nos dimos cuenta que estamos herméticos en nuestra relación", reconoció.

Más allá de esta triste decisión, Juliana agradece haberse dado cuenta a tiempo "y de la manera más sana del mundo, que no nos estábamos sumando". "Si uno estaba triste, el otro estaba triste. Si uno estaba bien, el otro estaba bien. Y era una dependencia emocional de parte de los dos que no nos estaba dejando ser de manera individual”, reflexionó.

“Pensamos que ambos íbamos a poder ir para adelante juntos. Se nos estaba haciendo muy difícil, es todo mucho. Y por tanto amor que nos tenemos, no nos podíamos soltar. Lloramos un montón y nos abrazamos y nos partió el corazón. Pero adentro nuestro sabíamos que era lo mejor", sumó. Sin embargo, admitió que "el amor está intacto" y que todavía se aman.

"Creo que el acto de amor más grande que pude haber hecho es irme. Nosotros nos conocimos y nos apegamos muchísimo y no nos separamos nunca más. Si bien es hermoso, nosotros hoy por hoy nos está costando trabajo, nos está costando sueños, nos está costando oportunidades y es difícil tener que elegir entre el amor o las metas y los sueños”, agregó Juliana.

Por último, explicó que no se trata de un final definitivo, sino "de ponerle puntos suspensivos a nuestra historia". "Nos estamos empujando el uno con el otro para abajo y ninguno está pudiendo salir a flote. Somos conscientes y pudimos darnos cuenta a tiempo de que este es el momento más sano para que nosotros tengamos nuestros caminos, nuestro aire y nuestro espacio. Si Dios, el universo, o quién sea que sea quiere, vamos a volver a estar juntos, yo no tengo dudas. Sigo pensando que es el amor de mi vida y no hay nada que cambie el cariño que yo le tengo a él y yo creo que de su parte es igual”, concluyó.

Santiago del Moro reveló cuándo arranca Gran Hermano 2023

Recientemente, Santiago del Moro respondió a la pregunta que todos los fanáticos del reality se hacían: cuándo comenzará la nueva edición del programa. "La verdad es que primero tenemos que esperar a que termine la edición de Chile", explicó el conductor en diálogo con LAM (América TV), recordando que ahora la casa se encuentra ocupada por los integrantes del reality de la edición chilena.

Sin embargo, aseguró que para fines de 2023 seguramente ya estará todo listo. "Yo creo que para antes de fin de año ya estaremos al aire", concluyó Del Moro. Además, agregó que todavía no están seleccionados los 18 participantes, pero que las audiciones ya están cerradas porque "hubo más de 100 mil inscriptos".