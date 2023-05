El furioso reclamo de Juliana de Gran Hermano a Tinelli

La exparticipane de Gran Hermano compartió un video que sorprendió a todos sus seguidores de redes. Juliana Díaz habló de su presente laboral y se mostró desesperada.

Juliana Díaz subió a su cuenta de Instagram un video en el que se mostró desesperada por ser parte del próximo Bailando por un sueño. La modelo hizo una interpretación para conquistar a Marcelo Tinelli y que éste la incluya en la lista de participantes del reality show de América TV.

"¿Qué estás esperando, Marce querido. ¿Hola Chato? Si dale, dale. Escuchame una cosa, ¿qué está pasando que no me llamaron del Bailando todavía? Soy la primera expulsada de todas las ediciones de Gran Hermano, ¿cómo no me vas a conocer a mí?", soltó Díaz en su descargo en el que simuló estar teniendo conversaciones telefónicas con las autoridades del Bailando. Y sumó: "Soy histriónica, simpática, me encanta bailar, tengo un novio cordobés. ¿Querés que vayamos los dos? Vamos. ¿Querés que vaya sola? Voy sola".

La concursante puso todo su empeño en sonar graciosa para convencer a los productores del programa, pero en la sección de comentarios recibió algunas críticas por su irritabilidad. "Seguís siendo igual de irritante" y “La dignidad se la dejó en la valija que no le dieron cuando la expulsaron” fueron algunos de los fuertes mensajes que la joven recibió.

El duro descargo de Daniela Celis de Gran Hermano sobre su infancia

"Tuve una infancia dura. Mis viejos se separaron cuando era muy chica. Mi mamá siempre estuvo remándola. Mi mamá siempre fue la jefa de la familia. Mi mamá y mi papá siempre están al lado mío. Pero nos tocó mudarnos un montón de veces. Me tocó construir mi casa a los 13 años. Primero yo viví en una casilla, que la hicimos con mi mamá", comenzó su descargo Celis en diálogo con Carmen Barbieri y sus panelista en el ciclo Mañanísima. Y agregó: "Todos los días metíamos maderitas para poder levantarla. Y hace 5 años comenzamos a comprar ladrillos para poder hacerla con ladrillos. Falta un montón todavía, pero la voy a terminar. ¡Ay! No me quiero emocionar... Pero entiendo que siempre estuvimos solas".

La conductora del programa de Ciudad Magazine se mostró conmovida por el relato de la joven, quien se quebró en medio de su descargo, y esbozó: "Las pequeñas cosas que vas haciendo. Vas a terminar la casa y con ese orgullo vas a decir 'terminé la casa de mi mamá'. Se la merece tu mamá. Ha remado en dulce de leche". Y Celis le respondió: "Mi mamá siempre estuvo para mí y para mi hermana. Es divina mi vieja. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. El trabajo enseña mucho. Valorás todo el doble. Hoy tenemos más facilidades. La vida nos cambió".