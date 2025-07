José María Listorti votó a "Milei" y confesó los motivos: "Antes que nadie"

José María Listorti y una confesión que dejó mudos a todos.

José María Listorti fue noticia durante el último fin de semana tras hacer declaraciones vinculadas al presidente Javier Milei. En la mesa de Almorzando con Juana, el actor y humorista aseguró que votó a "Milei antes que nadie" y explicó las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.

Cabe destacar que la persona a la que José María Listorti hizo alusión no es Javier Milei, sino su padre. "Yo voté por Milei antes que muchos, por los padres, porque votamos para que vayan al viaje de egresados. Yo creo que eran los únicos que podían", aseguró el protagonista, quien fue compañero de secundaria de Karina Milei.

"Yo voté por Milei antes que nadie. Los padres, macanudisimos. Con Karina tenemos la misma edad. A Javier lo conozco del colegio, en el campo de deportes de Martín Coronado donde hacíamos fútbol y un montón de actividades. Él atajaba. Yo me acuerdo que lo íbamos a ver porque le decíamos El Loco por Gatti. Salía, todo, hacía unos vericuetos", cerró José María Listorti.

José María Listorti habló de Marcelo Tinelli y sorprendió a todos

Marcelo Tinelli es protagonista de un escándalo que conmueve al mundo del espectáculo: el conductor quedó manchado por una serie de denuncias de ex empleados de su productora, La Flia, que no recibieron sus sueldos correspondientes al 2024. Luego del feroz descargo de Florencia de la V en contra de "El Cabezón", quien rompió el silencio fue José María Listorti y lo hizo con un duro comentario: "No pagaba".

José María Listorti fue a Puro Show (El Trece) para hablar de su próxima película, la comedia familiar El novio de mamá, y se expresó sobre el reciente escándalo en el que se involucrado Marcelo Tinelli, otrora su jefe en los ciclos VideoMatch y ShowMatch: "No creo que sea culpable pero sí responsable de la productora. Yo, en lo personal, no estaba al tanto lo de Luisa Albinoni o lo de Flor Peña pero sí de otros compañeros, que son amigos, que por ahí le partieron el aguinaldo".