José María Listorti filtró por qué renunció a trabajar con Tinelli: "Muy presionado"

José María Listorti lanzó fuertes comentarios sobre su salida de LaFlia, productora de Marcelo Tinelli. El humorista hizo un sorpresivo descargo en El Nueve.

José María Listorti no le esquivó a un asunto que lo persigue desde hace tiempo: por qué decidió renunciar a seguir trabajando con Marcelo Tinelli, dueño de la productora LaFlia. El humorista brindó una entrevista en la que dio detalles sobre su adiós a la empresa del famoso conductor.

En una charla por El Nueve, Dante Gebel le consultó: "Te quería preguntar algo que me llamó la atención... creciste en el clan Tinelli. Saliste de LaFlia después de 30 años, que en su momento era Ideas del Sur. ¿Y eso no te da un sentimiento de orfandad?".

"Sí, es una decisión que me costó mucho tomar. Hablé primero con la almohada, con mi mujer Moria, que está por acá, me acompañó y es una gran compañera", comentó Listorti. Y agregó: "Lo hablé con gente que no es del medio y que no está contaminada de esto. Y son decisiones que uno va tomando".

"¿Y por qué?", indagó el presentador. Y curiosamente, José María señaló: "Porque sí, no le encuentro el motivo. Son muchos años y uno quiere cambiar". En tanto, y a modo de ejemplo, sostuvo: "Yo quiero saber cómo es jugar al truco sin el ancho de espadas. Yo, a Marcelo Tinelli, 'El Chato', Prada, Federico Hoppe...". Luego de ver una imagen junto a Tinelli en el estudio de TV, reaccionó: "Esa foto resume todo lo que nos hemos divertido cuando hablamos las últimas veces con Marcelo, nos emocionamos de todas las cosas que hemos vivido juntos. En mi familia lo queremos mucho y él me decía que también".

El ida y vuelta de José María Listorti con Dante Gebel: por qué dejó de trabajar con Marcelo Tinelli

Dante Gebel: "¿Cuáles son los pro y los contra de estar con una figura como Marcelo?".

José María Listorti: "Contra no hay ninguna. No...".

Dante Gebel: "¿Y por qué te irías?".

José María Listorti: "Porque son muchos años, porque quiero ver qué pasa...".

Dante Gebel: "¿Pero cómo que son muchos años? ¿Son muchos años de qué? Te cansaste de tener muchos años de éxito...".

José María Listorti: "También me pasa que, por ejemplo, hacer un programa diario desde el 1° no me permite venir hasta acá. Necesitaba un poco más de libertad, me estresaba tener que estar todos los días, de lunes a viernes y los feriados también, sin poder a lo mejor enfermarme. Me fui a vacunar un viernes para que si me tocaba la fiebre, me tocara el sábado o domingo así no faltaba a la tele. Yo me lo tomaba muy en serio. Yo quería estar uno, dos, tres, cinco meses o lo que sea. Tengo la radio, en Radio Pop, pero es más flexible y puedo faltar. Me sentía muy presionado de no faltar a la tele. Hace 30 años que hago tele y la mayoría de las veces lo hice de enero a enero. Es mucho...".

Marcelo Tinelli y José María Listorti, trabajando juntos en ShowMatch.

Susana Giménez fue lapidaria con el presente televisivo de Marcelo Tinelli

Desde Uruguay, Susana Giménez fue polémica en sus declaraciones vinculadas a distintas personalidades del espectáculo. Y entre ellos, la ligó Marcelo Tinelli. En contacto con Red Flag, programa conducido por Grego Roselló en Luzu TV, la diva soltó una catarata de comentarios. "Sos referente en la plataforma donde también están todos los jóvenes, seguís vigente siempre. Ahora, mi madre, mi tía, la gente quiere saber: ¿Susana vuelve o no vuelve a la tele? ¿Qué vas a hacer con eso Su?", preguntó Grego.

"Ya sé, pero no... la verdad que no quiero hacer lo que me habían ofrecido porque era otra cosa de canto y ya estamos hartos de que cante la gente por televisión", lanzó la exconductora de Telefe. "¡Es buenísimo! Basta de que canten en la tele. Ya está ¿no?", agregó el comediante.

El relato de Susana se viralizó rápidamente en las redes y todo apunta al formato televisivo del "Cabezón" de Bolívar. Luego el programa siguió su curso con otros temas completamente diferentes, por lo que dejaron al margen el inesperado comentario de la diva que viene siendo polémica con sus testimonios.