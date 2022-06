Jorge Rial rompió el silencio tras los rumores de que "bajó" a Romina Pereiro de Telefe

Jorge Rial se refirió a los rumores de que fue él quien presionó para que Romina Pereiro no se sumara a Ariel en su salsa y fue lapidario.

Jorge Rial rompió el silencio luego de que se lo acusara de presionar para que Romina Pereiro no pudiera sumarse a Ariel en su salsa, el nuevo programa que se emite en las mañanas de Telefe con la conducción del cocinero Ariel Rodríguez Palacios. "Hay otra historia", contó de forma críptica el conductor de Argenzuela (Radio 10) en diálogo con LAM.

Romina Pereiro se había mostrado muy feliz en sus redes sociales al contar que sería parte del nuevo programa de Ariel Rodríguez Palacios en la pantalla de Telefe. Pero su ausencia en un video promocional y la información que dio Ángel de Brito de que la habían "bajado" del ciclo de ViacomCBS impactaron fuerte en la farándula. Inmediatamente comenzaron las especulaciones de que quien había hecho "mucha presión" era nada menos que Jorge Rial, su exesposo.

Lejos de hacerse el desentendido, el conductor de Argenzuela rompió el silencio y se refirió a los rumores que lo indicaban como el culpable de que Pereiro no pudo sumarse a Ariel en su salsa. En diálogo con LAM, Rial aseguró: "Nunca haría eso, que quede claro. Lamento que alguno de ahí lo haya sugerido. Hay otra historia, pero no soy yo el que lo va a contar".

De esta forma, el conductor también aprovechó para pegarle a Yanina Latorre, que había sido la que deslizó que sería él quien había presionado para que bajaran a Pereiro. "Conozco la bien historia porque hablo con Romina. Ella hablará en su momento. Me parece que fue un malentendido. Desprolijidades. Yo no me meto. A mí también me dolió mucho, la pasé como el orto", agregó Jorge Rial, confiado en que pronto hubiera novedades respecto a este tema, con las que quedaría descartada su implicación en la demora de su expareja en sumarse a Ariel en su salsa.

Qué dijo Romina Pereiro sobre su baja de Telefe

La nutricionista compartió una historia en su cuenta de Instagram mientras veía el primer programa de Ariel en su salsa y dejó un indicio de qué sucederá en el futuro. "Éxitos a todo el equipo, en breve estará ahí compartiendo con ustedes", escribió Pereiro con una imagen del ciclo que conduce Ariel Rodríguez Palacios.

Para dejar en claro que no tenía nada que ver con la demora en la aparición de su expareja, Jorge Rial replicó la historia de Pereiro y le agregó un categórico "Vamos". Por otra parte, la nutricionista también dialogó por WhatsApp con Radio Mitre y confirmó cuál es su futuro en la pantalla de Telefe: "Supuestamente voy a estar en un par de semanas. Hubo un problema presupuestario de último momento. Es todo lo que sé".