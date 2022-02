Jorge Rial, muy picante con el rol de Flor de la V en Intrusos: "Miraron para adentro"

Frente al reciente debut de la actriz en el show de América TV, el periodista analizó su actitud y no se mostró muy convencido.

A principios del 2021, Jorge Rial sorprendió al anunciar que, luego de 20 años al aire, decidía abandonar la conducción de Intrusos, el programa de espectáculos que lo catapultó en la televisión. Sin embargo, pese a ya estar desvinculado del programa y del canal, el periodista continúa opinando sobre el ciclo y, tras el debut de Flor de la V en la conducción, Jorge no hizo una excepción.

En una reciente entrevista con Teleshow, el famoso comunicador se sinceró con respecto a su vida actual y al presente del programa de espectáculos que dejó luego de meditarlo muchísimo. "Mi salida era lógica y necesaria para el programa y para mí. Yo me había aburrido de entrevistar gente que no conocía, que no sabía que hacían", comenzó por decir bastante tajante sobre el programa. "Cuando yo me voy del programa pido que queden Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y el canal no los quería. Ellos querían a Horacio Cabak y a mí no me parecía; creía que lo lógico era que siguieran ellos", continuó y de esta manera dejó en claro que aún tenía mucha influencia sobre lo que sucediera en el programa.

Luego de que Rial abandonó Intrusos, intentó probar suerte con un nuevo formato en América llamado TV Nostra en donde, pese a tocar temas relacionados con la actualidad y la política, no tuvo éxito y terminó por darse de baja al cabo de unos meses. En ese momento, el periodista terminó irse definitivamente del canal, pero parece que, luego de tantos años, no puede soltar del todo, por lo que opinó sobre la conducción de la actriz en el show de espectáculos.

"Cuando quedaron Pallares y Lussich cambió el estilo: lo hicieron más liviano y de entretenimiento. Ahora está Florencia y también es lógico, porque ante un canal que ha perdido a sus figuras, miraron para adentro y me parece bien", comenzó y luego agregó que "el principal problema es parte del ambiente" y que a Flor de la V "estar al frente del programa la va a limitar bastante". "Pero Intrusos es muy resistente: logramos armar un producto que traspasa todo, al punto que cualquiera lo puede manejar y es imposible que lo choque", aseguró Jorge Rial.

Sin embargo, pese a que Rial aseguró que es un formato sencillo de conducir y que logra trascender los años, admitió que ya no lo mira porque "es real que no instala agenda y no tiene la influencia de antes". "No es lo mismo: no lo miro porque no cuentan nada que yo no sepa. Y perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene", sentenció.

Jorge Rial habló de su relación con Ángel de Brito: una revelación inesperada

En los últimos años, muchos televidentes compararon Intrusos con Los Ángeles de la Mañana, lo que claramente generó una fuerte rivalidad entre ambos conductores. Sin embargo, en esta misma entrevista, Jorge Rial explicó cuál es su vínculo con Ángel de Brito.

"No somos amigos, pero tampoco enemigos, y las veces que nos peleamos fueron boludeces", empezó por decir al reconocer que su vínculo como colegas pesaba más que las veces que habían discutido. "Me parece que es el que mejor sigue el estilo de lo que era el viejo programa de espectáculos. Tiene buena info, tiene primicias, y eso es un valor agregado y lo que lo hace diferente. Y mantiene esa ironía: le gusta pelear", analizó.