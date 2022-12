Jorge Rial dejó en ridículo a Susana Giménez por un detalle del Mundial: "Que alguien le avise"

El periodista tildó de hipócrita a la diva de los teléfonos por su argentinidad. Jorge Rial apuntó contra Susana Giménez en sus redes sociales.

Jorge Rial habló sobre la visita de Susana Giménez a Qatar en sus redes sociales y la fulminó con un contundente comentario en alusión a la ciudadanía uruguaya de la diva. El conductor de televisión ironizó sobre la argentinidad que la actriz mostró en la tribuna como respuesta a un video que se viralizó en Twitter.

El clip que circuló por las redes muestra a Susana siendo ovacionada por las personas que la rodeaban en la tribuna del estadio donde la Selección Argentina jugó el partido contra Polonia. "Hola Susana, te estamos llamando, queremos ganar", cantaba la gente y la propia diva se sumó a entonar la cortina musical del programa que en los 90 la convirtió en un ícono televisivo.

"Que alguien le avise que no juega Uruguay", escribió el padre de Morena y Rocío Rial al citar un tweet que había publicado el video de Giménez. El periodista recibió comentarios de apoyo en su detracción a la conductora de Telefe, así como mensajes a favor de la diva. "Ícono total, Susana. Ahora quiero que ganemos por Messi y por Susana" y "Es más argentina que vos, ella no le roba al pueblo ni vive de él" fueron algunos de ellos.

El fin del cruce judicial entre Jorge Rial y Yanina Latorre

Latorre había acusado al periodista de extorsionar a sus entrevistados de Argenzuela, el ciclo que conduce por C5N, por lo que Rial le inició acciones legales. La panelista de LAM accedió a pagarle a su enemigo mediático una suma de dinero por los daños causados a su imagen y el conductor se expresó al respecto: "La cosa es así: para no seguir el juicio, para que no le quede una mancha como un antecedente, ella asumió la reparación del daño propuesto. Asume que hubo un daño sobre mi persona por las barbaridades que dijo". Y sumó: "Aceptó que había causado un daño a mi persona y ahora tiene que pagar una multa. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 28 de la Ciudad de Buenos Aires".