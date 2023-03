Jorge Rial aniquiló a Ceferino Reato y le recordó su lado más nefasto: "Reivindicás a Videla"

Jorge Rial, exconductor de Gran Hermano, se la pudrió a una de las figuras que trabaja como panelista el El Debate por Telefe. Con quién se enojó el periodista.

Una de las figuras que trabaja en el panel de El Debate de Gran Hermano encendió la polémica y juzgó el rol de madre que tiene Romina Uhrig, participante del reality show. Esta situación generó un sinfín de reacciones y uno de los involucrados fue Jorge Rial, quien repudió este tipo de comentarios a través de su cuenta de Twitter.

"¿Cómo alguien puede dejar a una bebé de 5 meses, perderse la fiesta de egresados de la hija mayor? Me pongo en ese lugar y ¿con qué cara podría mirar a mi hija? Yo no podría mirarlos a la cara. Nada más", expresó Ceferino Reato, uno de los panelistas de El Debate de Gran Hermano conducido por Santiago Del Moro, en el marco del ingreso de las hijas de Romina Uhrig a la casa. Este comentario dividió aguas entre los seguidores del programa de Telefe, quienes opinaron igual que él y en la mayoría de los casos, lo criticaron duramente.

Pero la reacción más efusiva fue la de Jorge Rial, exconductor de Gran Hermano y quien actualmente se encuentra al frente de Argenzuela, ciclo que se emite por C5N. "Reinvindicas a Videla, la concha de tu hermana. Y ahora te pones en inquisidor de maternidades ajenas", soltó sumamente furioso, en referencia al libro Disposición Final, en el que Reato entrevistó al dictador Jorge Rafael Videla.

"Perdón. Ni siquiera lo estoy viendo. Solo me dejé llevar por la intensidad que manejan acá, manga de psicóticos. (Igual banco el primer párrafo)", aclaró en el cierre del tuit, dando a entender que no escuchó lo que dijo Ceferino Reato en vivo, pero leyó lo que decía la gente en Twitter. Lejos de esquivarlo, el periodista político que ahora se aboca al mundo del espectáculo le contestó: "Te contesto en honor a tu trayectoria profesional: si hubieras leído Disposición Final, habrías notado que Videla confiesa el mecanismo por el cual su dictadura secuestró, torturó, asesinó e hizo desaparecer los cuerpos de miles de compatriotas. Celebro que nos sigas tanto en Gran Hermano".

Ceferino Reato se pudrió de Gran Hermano y dejó mal parado a Santiago del Moro

En Gran Hermano se vivió una situación muy incómoda. Durante la transmisión del pasado martes 21 de febrero, por la pantalla de Telefe, el panelista Ceferino Reato dijo lo que todos piensan de lo que sucede en la competencia dentro de la casa y Santiago del Moro lo calló abruptamente en plena transmisión en vivo.

En el marco de un debate sobre el reciente ingreso de los familiares de los participantes a la casa de GH, el conductor del programa se refirió al motivo por el que no entraron las hijas de Romina Uhrig: "Mucha gente preguntaba por qué no ingresan las hijas de Romina. Llegado al caso, como en todas las ediciones, los familiares van a entrar un ratito a saludarlos, como ha pasado siempre, pero no en esta oportunidad porque entraban a jugar, es decir, gente que entraba a convivir".

Inmediatamente después, Ceferino intervino y acotó: "Ese es el objetivo, entrar a jugar porque la casa se había caído". Y luego sostuvo lo que muchos usuarios de Twitter manifestaron sobre el juego tras la salida de Walter Santiago: "Después de esa placa, como una final, entre Romina y Alfa, la casa quedó muy aburrida. A esa casa le agarró un 'buenísimo' y esa casa estaba aburrida. Por eso entran las visitas". Y advirtió: "Si la casa estuviera esplendorosa, no sería necesario".

Luego de su exposición, Del Moro intentó callar al panelista y le marcó: "Igual Cefe, estaba previsto desde antes esto, eh". En tanto, el conductor le dejó en claro que la producción de Gran Hermano ya había planificado los ingresos de los familiares de los concursantes: "Esto se preparó con muchas semanas de anticipación".