Jonatan Viale reveló lo que está haciendo el Gobierno con Karen Reichardt: "Le están".

El periodista Jonatan Viale reveló lo que el Gobierno nacional está haciendo con Karen Reichardt, la primera candidata a diputada de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires. Qué dijo el periodista en TN.

Viale aseguró que desde el Gobierno estarían "coacheando" Reichardt, después de que José Luis Espert renunciara a su candidatura y la Justicia electoral no aceptara que Diego Santilli, originalmente tercero en la lista, sea quien la encabece.

"Coachear es enseñar, aconsejar, asesorar para un eventual debate", explicó Viale, quien agregó: "Le están haciendo coaching. ¿Se están imaginando un posible debate Reichardt - Taiana?".

Jonatan Viale reveló que el Gobierno está "coacheando" a Karen Reichardt.

Los debates que le propuso Jorge Taiana a Karen Reichardt

La revelación de Jonatan Viale llegó un día después de que Taiana invitara, con un mensaje publicado en X, a Karen Reichardt a debatir sobre distintos puntos. "Karen, aunque no sé si debo llamarte Karen o por tu verdadero nombre: Karina Celia Vázquez. Ahora que se confirmó que sos cabeza de lista, te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre", escribió Taiana.

Luego, propuso debatir sobre salud pública, educación, obra e inversión pública, soberanía y trabajo. "Cada debate debe ser trasmitido por los medios de comunicación y de cara a la sociedad. ¿Deben consultar al jefe de campaña para asistir? Consulten con Trump para ver si los autoriza a participar", concluyó el cabeza de lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.