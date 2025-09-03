Jonatan Viale le soltó la mano a Milei y confirmó la peor noticia para el Gobierno: “Es”.

El periodista Jonatan Viale le soltó la mano al presidente Javier Milei, en medio de los ataques del Gobierno a la prensa por los audios difundidos que se atribuyeron a Karina Milei. Qué dijo Viale.

"Estamos ante un gobierno a la intemperie, lo estamos viendo. Un momento frágil, delicado. Faltan cinco días, se nota mucho", dijo Jonatan Viale el martes en el programa que conduce en TN. "Tenés la macro desordenada, las tasas volando, 12 derrotas consecutivas en el Congreso, el caso Spagnuolo y pérdida de iniciativa política. Es un gobierno a la defensiva", continuó.

Luego, el periodista profundizó: "Si hay que simplificarlo, yo diría: se perdió el control del mercado, hoy se intentó recuperar el control del Congreso y el control del relato". "¿Cuál es la decisión estratégica política del Gobierno en las últimas 48 horas? Cambiaron el rol. Hoy el rol es víctima", insistió.

Viale dio más ejemplos del "cambio de rol" del Gobierno al que hizo referencia. "De hecho, la misma Patricia Bullrich dice ayer: 'Estamos ante un momento de debilidad total'".

El escándalo de las coimas generó críticas de la mayoría de los periodistas.

Qué dijo Jonatan Viale por el escándalo de las coimas

Después de que se conociera la existencia de una presunta red de coimas que involucraría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Viale ya había sido crítico del Gobierno. "El caso $Libra, que no terminó. Tuvimos corrupción en ANSES y en el PAMI, en distintas provincias, donde se pedía un diezmo para La Libertad Avanza. Tuvimos el caso de la empresa de la familia Menem, contratando al Banco Nación, algo éticamente incompatible, no puede ser que la empresa de Menem sea contratada por el Banco Nación. Ahora surge esto, la ANDIS, con supuestos retornos. No hay lugar para esto", enumeró.