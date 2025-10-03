Jony Viale le dio la espalda a José Luis Espert.

José Luis Espert, principal candidato a diputado de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, ha sido vinculado con "Fred" Machado, hombre acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Esto ha generado todo tipo de repercusiones, aunque aún más lo ha hecho la reciente entrevista que el de Pergamino brindó en TN, donde en ningún momento negó haber recibido fondos de su parte.

Allí se limitó a alegar que se trata todo de una "campaña sucia", aún cuando en el fideicomiso aparece su nombre junto a un envío de 200.000 dólares en febrero de 2019. Además, minimizó el contacto que tuvo con Machado, mencionando que lo habrá visto "en algunas ocasiones", incluyendo la presentación de su libro en Viedma donde viajó en un avión propiedad del implicado.

Jonatan Viale le dio la espalda a Espert

Jonatan Viale le dio la espalda a José Luis Espert.

En su clásica editorial el Radio Rivadavia, Jonatan Viale se mostró sumamente indignado por la falta de respuesta de Espert: "Le preguntaron diez veces. Diez veces. No es que no le dieron la oportunidad. ¿Por qué no contesta? Nadie lo sabe. ¿Cómo queda ante la sociedad? Como un tipo que está ocultando algo".

Por otra parte, comentó que a pesar del escándalo en el que se está viendo involucrado, Javier Milei lo va a respaldar. "El presidente lo va a sostener, es información. ¿Es buena idea? A mí me parece que no, porque la gente había elegido esta fuerza para barrer la corrupción, la Libertad Avanza era para barrer la corrupción. Sin embargo Espert contesta algo muy básico, muy simplón".

Finalmente, el trabajador de prensa hizo alusión a las preguntas que debería haber respondido Espert, las cuales no tuvieron lugar y han quedado en el limbo: "Primero, ¿cobró o no cobró?; segundo, ¿por qué viajó en un avión del narco Machado?; tercero, ¿por qué usaba la camioneta del primo del narco Machado?".