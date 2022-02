Joaquín Furriel reveló por qué se separó de Paola Krum: "Tenía algo muy claro"

A 11 años de su separación de la actriz Paola Krum, Joaquín Furriel se desahogó en el programa de Pampita y contó el detrás de escena que llevó a tal decisión.

Joaquín Furriel y Paola Krum vivieron una historia de amor que arrancó en el 2005 y culminó en el 2011, en buenos términos pero con cada uno por vías diferentes. A 11 años de la separación, el popular actor de cine, teatro y televisión reveló cómo fue el detrás de escena del punto final de su relación. "No funcionamos", reflexionó.

Invitado al programa de Pampita, Furriel abrió su corazón y habló sobre su relación con Paola Krum, a quien conoció mientras ensayan la obra de teatro Sueño de una noche de verano, y con quien tuvo a Eloísa Furriel (su hija) en el 2008. La pareja siguió hasta el 2011, año en el que se conoció la noticia de la separación. Una primicia que sorprendió a los medios y que fue el eje de las preguntas de la conductora de Pampita Online (Net TV).

"Tenía algo muy claro y es que quizá no funcionamos como pareja. Y sé que cuando nosotros empezamos a buscar una hija o un hijo, al día de hoy me siento orgulloso de que Paola sea la madre de mi hija, porque yo se lo dije a ella", remarcó el actor que actualmente protagoniza Ella en mi cabeza, comedia teatral escrita por Oscar Martínez y dirigida por Javier Daulte, en el Metropolitan Sura.

Y agregó: "no sabía si me imaginaba toda la vida con ella, porque no lo sabía, pero sí le imaginaba que ella fuera la madre de mi hija para toda la vida. Fue como un voto de confianza". Para cerrar, el actor que también tuvo romances con la actriz Eva de Dominici y la periodista Cristina Pérez, precisó: "lo más importante de nuestras vidas que es nuestra hija. Eso es para siempre. Somos muy conscientes de eso, pero tampoco tenemos que hacer un esfuerzo porque el cuidado mutuo sucede naturalmente. Somos una familia".

El Reino: Netflix confirmó que habrá una segunda temporada

Netflix confirmó la pregunta más repetida por los espectadores de la plataforma: El Reino tendrá segunda temporada. La serie de producción argentina es furor desde su estreno hace tan solo dos semanas y su historia que indaga sobre los manejos de la política, la justicia y la religión continuará para desarrollar los conflictos abiertos que dejó la primera entrega

La historia se centra en la vida de Emilio Vázquez Pena, un pastor que se postula al puesto de vicepresidente en las próximas elecciones de Argentina. Sin embargo, deberá afrontar la noticia de que su compañero de fórmula fue asesinado inesperadamente durante el acto de cierre de la campaña. Luego de ello, el protagonista tomará la oportunidad de convertirse en el siguiente Presidente de la Nación, mientras trata de descifrar quién fue el asesino y cuáles fueron sus causas.